Ski alpin Adelboden : 70 ans d’une immense passion jalonnée de hauts et de bas

Grégoire Galley, à Adelboden

8.1.2026

Voilà 70 ans que des courses de Coupe du monde de ski alpin sont organisées à Adelboden dans la plus grande effervescence. Chef des courses du Chuenisbärgli, Christian Haueter évoque le passé mais aussi l’avenir de ces épreuves dans l’Oberland bernois. Interview.

Fred Rubi (ici avec son épouse en 1954) a dirigé les courses de ski d'Adelboden pendant près de 40 ans.
Fred Rubi (ici avec son épouse en 1954) a dirigé les courses de ski d'Adelboden pendant près de 40 ans.
ats

Grégoire Galley, à Adelboden

08.01.2026, 10:00

08.01.2026, 11:05

Christian Haueter, comment l'idée d'organiser une course de Coupe du monde de ski alpin à Adelboden a-t-elle vu le jour en 1956 ?

«Fred Rubi (1926-1997) a joué un rôle majeur dans ce processus. Docteur en sciences politiques, Rubi était aussi un skieur talentueux originaire de Wengen. En 1954, il a subi une blessure qui l'a contraint à mettre fin à sa carrière. À peu près à la même époque, il est devenu directeur du tourisme à Adelboden. Fort de son expérience dans le domaine du ski et inspiré par le succès des courses du Lauberhorn à Wengen, qui existaient déjà depuis plusieurs années, il a décidé de créer un événement similaire à Adelboden qui s’est matérialisé en 1956 avec le lancement de courses de ski internationales. Rubi a donc façonné et dirigé les courses de ski d'Adelboden pendant près de 40 ans, jusqu'à sa retraite en 1994.»

À l'époque, quels étaient les principaux défis auxquels était confrontée l'organisation ?

«À la lecture des livres d'histoire, il apparaît clairement que les défis étaient sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les conditions météorologiques. Certaines années ont été marquées par de fortes chutes de neige, d'autres par de la pluie. Parfois, il y avait des jours venteux et des jours ensoleillés. C'est tout simplement la nature même des événements en plein air. En tant que comité d'organisation, la tâche a toujours consisté à tirer le meilleur parti de chaque situation et à trouver des solutions optimales.»

«La météo n’est pas une difficulté en soi»

Christian Haueter

Chef des courses d’Adelboden

Avez-vous des anecdotes à partager sur les 70 ans d'histoire de ces courses ?

«C'est une question difficile. Chaque édition a écrit sa propre histoire, avec ses hauts et ses bas.»

Aujourd'hui, quelles sont les plus grandes difficultés pour organiser une course de Coupe du monde ?

«Les mêmes qu'il y a 70 ans : la météo. Cependant, la météo n'est pas une difficulté en soi ; elle est ce qu'elle est, et nous nous adaptons en fonction des conditions.»

Avec le réchauffement climatique, quel est l'avenir de ces épreuves ? Pensez-vous qu'elles existeront encore dans 70 ans ?

«Septante ans, c'est long. Qui aurait pu imaginer en 1956 que nous organiserions aujourd'hui encore des courses de ski sur le Chuenisbärgli ? Et qui aurait pu imaginer comment ce sport allait évoluer ? En tant qu'organisateurs, nous nous projetons déjà dans les dix prochaines années, convaincus que des courses de ski auront encore lieu à Adelboden en 2036.»

Les vainqueurs depuis dix ans

En géant

  • 2025 Marco Odermatt (SUI)
  • 2024 Marco Odermatt (SUI)
  • 2023 Marco Odermatt (SUI)
  • 2022 Marco Odermatt (SUI)
  • 2021 (2e course) Alexis Pinturault (FRA)
  • 2021 (1re course) Alexis Pinturault (FRA)
  • 2020 Zan Kranjec (SLO)
  • 2019 Marcel Hirscher (AUT)
  • 2018 Marcel Hirscher (AUT)
  • 2017 Alexis Pinturault (FRA)
  • 2016 (annulation)
Montre plus

En slalom

  • 2025 Clément Noël (FRA)
  • 2024 Manuel Feller (AUT)
  • 2023 Lucas Braathen (NOR)
  • 2022 Johannes Strolz (AUT)
  • 2021 Marco Schwarz (AUT)
  • 2020 Daniel Yule (SUI)
  • 2019 Marcel Hirscher (AUT)
  • 2018 Marcel Hirscher (AUT)
  • 2017 Henrik Kristoffersen (NOR)
  • 2016 Henrik Kristoffersen (NOR)
Montre plus

Archive sur les épreuves d’Adelboden

Géant d'Adelboden : Marco Odermatt et Loïc Meillard offre un doublé à la Suisse !

Géant d'Adelboden : Marco Odermatt et Loïc Meillard offre un doublé à la Suisse !

Plus acrobate que jamais, le Suisse Marco Odermatt s'est offert dimanche un quadruplé historique dans le slalom géant d'Adelboden, faisant exulter son public après avoir pris tous les risques. Il a devancé son compatriote Loïc Meillard.

12.01.2025

