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Géant de Lillehammer Aicher 3e, Shiffrin 17e : le général se jouera lors de l'ultime manche

Clara Francey

25.3.2026

Camille Rast est en embuscade au terme de la 1re manche du géant des finales de Coupe du monde à Hafjell. La Valaisanne occupe le 7e rang à 0''77 de la surprenante Canadienne Valerie Grenier.

Keystone-ATS

25.03.2026, 10:15

25.03.2026, 11:25

Celle-ci, partie avec le dossard 15, a devancé de 0''02 la Suédoise Sara Hector et de 0''26 l'Allemande Emma Aicher. Celle-ci reste ainsi en course pour le classement général, où elle compte 85 points de retard sur Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, sans doute trop prudente, a signé le 17e chrono seulement à 1''55. Elle aura la pression en finale car une victoire d'Emma Aicher, qui lui rapporterait 100 points, n'est pas à exclure. Shiffrin devra donc absolument signer un top 15 pour se prémunir de cette éventualité et s'assurer le grand globe, la 15e place rapportant 16 unités.

Slalom de Lillehammer. Mikaela Shiffrin lamine ses adversaires et remercie Wendy Holdener

Slalom de LillehammerMikaela Shiffrin lamine ses adversaires et remercie Wendy Holdener

Vanessa Kasper s'est illustrée avec un joli 9e rang à 1''01. Wendy Holdener a par contre connu une manche à vite oublier. La Suissesse, qui a rapidement perdu un bâton, a concédé 4''21 par rapport à Valerie Grenier.

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