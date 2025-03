Aita Gasparin a signé jeudi son quatrième top 15 de l'hiver en Coupe du monde. La Grisonne a pris la 14e place de l'individuel de Pokljuka, sur 12,5 km, dans des conditions difficiles.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Elisa Gasparin et Amy Baserga ont quant à elles terminé respectivement 20e et 28e d'une course gagnée par la Française Julia Simon.

Chez les messieurs et sur le 15 km, c'est le Slovène Jakov Fak qui a fêté une victoire surprenante à domicile à 37 ans. Fak a été l'un des deux seuls athlètes à réussir ses 20 tirs dans des conditions météorologiques difficiles et à tenir à distance le Norvégien Sturla Holm Laegreid et le Suédois Martin Ponsiluoma, légèrement meilleurs que lui en fond.

Les Suisses ont déçu. Niklas Hartweg, le meilleur, a terminé 30e. Josha Burkhalter (50e), Sebastian Stalder (89e) et Arnaud Du Pasquier (90e) ont fini très loin.