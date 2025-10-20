Le géant d’ouverture à Sölden privé de l’un de ses favoris

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Le géant d’ouverture à Sölden privé de l’un de ses favoris

ATS

20.10.2025 - 16:24

Alexander Steen Olsen est forfait pour le géant d'ouverture de la saison prévu dimanche à Sölden.

Alexander Steen Olsen est forfait pour Sölden
Alexander Steen Olsen est forfait pour Sölden
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.10.2025, 16:24

20.10.2025, 17:03

Le Norvégien de 24 ans, vainqueur à Sölden l'an dernier, a dû renoncer en raison d'un problème à un genou.

«Ce n’était pas nécessaire...». Ski alpin : des changements à Sölden qui font grincer des dents

«Ce n’était pas nécessaire...»Ski alpin : des changements à Sölden qui font grincer des dents

Après un test sur le glacier du Rettenbach le week-end dernier, Steen Olsen est rentré à Oslo lundi pour effectuer des examens et des traitements supplémentaires, a indiqué la fédération norvégienne de ski sur son site internet.

Celui qui a également triomphé lors du géant nocturne de Schladming la saison dernière souffre d'une tendinopathie rotulienne (Jumper's Knee).

Ski alpin. Marco Odermatt : «Ne pas parler de gagner encore serait absurde»

Ski alpinMarco Odermatt : «Ne pas parler de gagner encore serait absurde»

Sur le même thème

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

On fait le point avec Marco Odermatt et les principaux skieurs romands avant le début de l'hiver. Entre ambitions et confirmations, les objectifs sont différents pour chacun. Mais les JO à Milan-Cortina restent le principal but.

14.10.2025

Les plus lus

«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez
Le géant d’ouverture à Sölden privé de l’un de ses favoris
Accident de funiculaire à Lisbonne: le câble n'était pas aux normes