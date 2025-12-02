  1. Clients Privés
Beaver Creek «Je suis le même» – Monney avance serein et ambitieux

ATS

2.12.2025 - 15:09

A Beaver Creek, les descendeurs disputent cette semaine la première descente de l’hiver. Dans l’ombre de Marco Odermatt et de Franjo von Allmen, Alexis Monney est devenu par la force des choses la troisième tête d'un cerbère affamé.

Alexis Monney, c'est qui ?

Alexis Monney, c'est qui ?

Alexis Monney, le nouveau prodige du ski suisse de vitesse. Première victoire à Bormio, médaillé mondial et déjà parmi les meilleurs descendeurs du circuit.

11.11.2025

Keystone-SDA

02.12.2025, 15:09

Deux médailles mondiales, cinq podiums en Coupe du monde, l’hiver 2024/25 d'Alexis Monney a viré au conte de fées avec en point d’orgue son premier succès fin décembre à Bormio. Le champion du monde juniors 2020 n’a pourtant rien changé. «Je suis le même et je m’entraîne pareil», lâchait-il cet automne lors d'une table ronde médiatique à Dübendorf.

Sécurité dans le ski alpin. «C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Sécurité dans le ski alpin«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Le Fribourgeois de 25 ans peut se transformer en volcan sur la piste, il n'en demeure pas moins plutôt réservé lorsque les projecteurs se braquent sur lui. La perspective d’autres victoires en Coupe du monde ou d’une médaille olympique n’y change rien. «Je me sens bien, la préparation physique s’est bien passée», disait-il alors d’une voix douce et posée.

Bâti pour affronter les pistes les plus sélectives de la Coupe du monde, Monney possède une masse musculaire digne d’Aleksander Aamodt Kilde, Marco Odermatt ou Franjo von Allmen. Vainqueur sur la Stelvio, 2e sur la Streif, 3e aux Mondiaux à Saalbach, 2e du combiné par équipe, puis 3e et 2e à Crans-Montana, le skieur des Paccots va devoir s'employer pour faire aussi bien. «La dernière saison et les médailles mondiales ont un peu changé les attentes», reconnaît-il volontiers.

Une progression naturelle

Mais pas de quoi se mettre sous pression! «Pas mon genre», assure-t-il. Ce qui ne signifie pas qu'il ne nourrit pas d'ambitions. Bien au contraire. Son ascension a toutefois connu un moment délicat: en 2019, il ne s’entend pas avec un entraîneur du Centre national de performance à Brigue. Il avait» perdu l’envie» et ne savait plus comment avancer, confiera-t-il plus tard à la «Schweizer Illustrierte». Mais il s’accroche, change d’entraîneur, et devient champion du monde juniors un an plus tard. Aujourd’hui, à seulement 25 ans, jeune pour un spécialiste de vitesse, il fait partie des meilleurs descendeurs du monde.

Ski alpin. Après l’ombre du cancer, la lumière des pistes pour Hintermann

Ski alpinAprès l’ombre du cancer, la lumière des pistes pour Hintermann

Actuellement, Monney occupe la 3e place de la liste de départ de la descente (WCSL). Devant lui? Odermatt et Von Allmen. Derrière? D’autres Suisses dans le top 15, comme Justin Murisier (6e), Stefan Rogentin (10e) et Niels Hintermann (12e), qui effectue à Beaver Creek son retour après avoir surmonté un cancer.

La Suisse au sommet

L’équipe de Suisse s’annonce comme la référence dans la discipline reine. Dix athlètes figurent parmi les 60 meilleurs mondiaux, alors que seuls huit peuvent prendre le départ. Heureusement que Livio Hiltbrand (22e) et Alessio Miggiano (23e) ont décroché une place fixe en Coupe du monde via la Coupe d'Europe.

Ski alpin. Plusieurs Romands promus en équipe nationale chez Swiss-Ski

Ski alpinPlusieurs Romands promus en équipe nationale chez Swiss-Ski

La première descente est prévue vendredi. Mais en raison de la météo défavorable, elle pourrait être avancée à jeudi. Et Alexis Monney est prêt.

