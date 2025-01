Alexis Monney - «Je pensais que ça allait suffire»

Magnifique deuxième de la descente de Kitzbühel, Alexis Monney est passé à un cheveu de la victoire. Mais le Fribourgeois sait que ce n'est que partie remise.

Alexis Monney heureux de sa deuxième place à Kitzbühel. ATS

«Je pensais que ça allait être bon. C'est peut-être un peu arrogant, même si je n'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pu faire mon plan comme je le voulais d'en haut jusqu'en bas. Je sentais que j'avais de la vitesse un peu partout, donc je pensais que ça allait suffire, a confié le Fribourgeois devant la presse. Je commençais presque à la voir, la cabine. (Rires) (réd: les vainqueurs ont droit à leur nom sur une cabine) Quand on passe le premier groupe de skieurs, on se dit que ça devrait être bon. Après, il y a toujours de bons athlètes et Crawford a super bien skié, donc il faut lui laisser. Pour les huit centièmes, je reviendrai une autre fois.»

En parlant de ces huit centièmes, le skieur des Paccots a avoué avoir ressenti une brève déception: «Au début, oui. Maintenant, non. Je veux dire, deuxième à Kitzbühel, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Un podium sur la Streif, c'est incroyable. Je suis hyper content.»

Il ne s’y attendait pas

Sur une piste aussi exigeante, Alexis Monney ne s'attendait pas à un tel résultat: «Je n'imaginais pas être ici. Après, je savais qu'avec l'équipe, on avait fait une bonne préparation, qu'on était en forme. Il ne fallait plus que le faire en course, ce qui est une autre paire de manches.»

Les compatriotes du Fribourgeois ont été plus en retrait, samedi. «Dire que je sauve l'honneur des rangs suisses est un peu trop fort. Je pense qu'avec le début de saison qu'on a fait, on n'a plus rien à prouver. Il y a quand même quelqu'un sur le podium, alors je pense qu'il y a pire», a relevé Monney sur la performance d'ensemble de l'équipe de Suisse.

Vainqueur pour la première fois en descente en décembre sur la Stelvio, Alexis Monney sait déjà où placer son Chamois d'argent, gagné à Kitzbühel: «Il sera probablement à côté des trophées de Bormio. Ils n'ont pas une place particulière, mais ce sera dans le salon.»

Pour conclure son passage en zone mixte, le skieur fribourgeois a lancé: «Il faudra que je revienne plus fort pour une fois avoir le Chamois en or.»