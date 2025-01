Alexis Monney rasé par Marco Odermatt et Cie !

Deuxième de la descente de Kitzbühel samedi, Alexis Monney a célébré son troisième podium en Coupe du monde de ski alpin avec une nouvelle coupe de cheveux pour le moins surprenante.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Alexis Monney a visiblement fêté comme il se doit sa deuxième place obtenue samedi en descente sur la mythique Streif ! Après la cérémonie de remise des prix et la soirée VIP au «Kitz Race Club», le Fribourgeois s’est, comme le veut la tradition, rendu au «The Londoner», fameux bar après-ski dans la station autrichienne où les héros du jour viennent célébrer.

Le skieur de 25 ans s’est ainsi présenté aux côtés des Canadiens James Crawford, victorieux de la descente, et Cameron Alexander, troisième, ainsi que de son compatriote Franjo von Allmen. Mais en arrivant, Monney est apparu avec un nouveau look capillaire.

Ce dernier, qu’on voit habituellement avec ses longues bouclettes blondes, a ainsi dévoilé un crâne totalement... dégarni ! Selon le «Blick», le skieur des Paccot a été rasé par ses coéquipiers Marco Odermatt, Marco Kohler et Justin Murisier sur ordre de l'entraîneur en chef de la vitesse, Reto Nydegger.

Alexis Monney, à gauche, lors de la remise des prix et, à droite, quelques heures plus tard... Keystone / Instagram.com/solowattaggio

Reto Nydegger : «Je l’avais convenu avec Alexis...»

«Lors de la dernière finale de la Coupe du monde, j'ai convenu avec Alexis qu'il couperait ses cheveux longs dès qu'il monterait pour la première fois sur le podium en Coupe du monde. Après sa victoire en descente à Bormio et sa troisième place en super-G la semaine du Nouvel An, je n'y ai même plus pensé. Mais à Kitzbühel, tout m'est revenu à l'esprit», a expliqué Nydegger au média alémanique.

Avec sa nouvelle «coiffure» et torse nu, Alexis Monney a alors enflammé le «Londoner» avec ses partenaires de fête, comme le montrent plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

L’an dernier, ce sont Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin qui avaient fait sensation au même endroit après la double victoire du Français sur la Streif devant le Nidwaldien. «Marco a été plus raisonnable que moi», nous confiait en octobre dernier le skieur tricolore en se remémorant cette soirée.