Alexis Monney : sa chute aux championnats suisses a laissé des traces

Victime d'une chute lors du super-G des championnats de Suisse à St-Moritz samedi dernier, Alexis Monney s'est blessé à la main droite. Le Fribourgeois de 26 ans «a été opéré avec succès» cette semaine, indique Swiss-Ski dans un communiqué.

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Clara Francey

Parti à la faute après une vingtaine de secondes de course, Alexis Monney s'est fracturé le lunatum, un os situé au niveau du poignet.

Si le spécialiste des épreuves de vitesse fribourgeois devra porter une attelle pendant quelques semaines, cette blessure ne devrait toutefois pas compromettre sa préparation en vue de la saison prochaine.

Cet hiver, le skieur des Paccots est monté à deux reprises sur le podium (2e du super-G de Livigno et 2e de la descente de Garmisch).