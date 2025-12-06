  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Géant de Tremblant Camille Rast frôle le podium, Alice Robinson en patronne

Nicolas Larchevêque

6.12.2025

La Néo-Zélandaise Alice Robinson a remporté le premier géant de Mont-Tremblant samedi au Québec devant la Croate Zrinka Ljutic (à 0’’94) et la Canadienne Valerie Grenier (à 1’’00). Meilleure Suissesse, la Valaisanne Camille Rast a terminé au pied du podium.

Keystone-ATS

06.12.2025, 20:56

06.12.2025, 21:22

En l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs helvétiques reposaient une nouvelle fois sur les épaules de la skieuse de Vétroz. Et cette dernière a confirmé ses bonnes dispositions en géant cette saison en prenant une belle quatrième place, à 1''21 de Robinson.

La championne du monde de slalom, cinquième du précédent géant à Copper Mountain, ne compte qu'un seul podium dans la discipline. Elle n'est pas passée loin d'en signer un deuxième samedi malgré des conditions météorologiques compliquées dans la station québécoise.

«J'aurais signé directement»

Sixième de la première manche, Camille Rast a fait le job sur le second tracé pour grimper de deux rangs et terminer au pied du podium. Elle a notamment fini devant l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a glissé de la 3e à la 6e place lors de la deuxième manche.

«Si on m'avait dit que je ferais une quatrième place à Tremblant, j'aurais signé directement», a réagi la Valaisanne de 26 ans auprès de la SRF. «C'est une piste compliquée pour moi, très plate. Je suis très contente de ma forme actuelle en géant, mais demain on repart de zéro».

Géant de Copper Mountain. La belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable

Géant de Copper MountainLa belle remontée de Camille Rast, Alice Robinson intouchable

La course a été remportée par Alice Robinson, qui avait déjà gagné le précédent géant à Copper Mountain le 29 novembre. Il s'agit du sixième succès de sa carrière en Coupe du monde dans la discipline.

Cette victoire permet à la Néo-Zélandaise de 25 ans de prendre le large au classement de la spécialité, notamment en raison de la contre-performance de Julia Scheib, victorieuse en ouverture à Sölden. L'Autrichienne a été éliminée lors de la première manche samedi.

Une première pour Piller

Dans le camp suisse, Wendy Holdener a terminé au 17e rang, à plus de deux secondes et demie de la vainqueure. La Fribourgeoise Sue Piller (20 ans) a quant à elle pris une excellente 20e place (+3''00) pour sa première participation à une deuxième manche, tandis que Simone Wild a terminé 29e (+5''50).

Un deuxième géant aura lieu dans la même station de Mont-Tremblant dimanche. La première manche est prévue à 16h00, la deuxième à 19h00 (heure suisse).

Sur le même thème

Lara Gut-Behrami en chiffres

Lara Gut-Behrami en chiffres

Globes de cristal, victoires, podiums : les chiffres clés de la carrière de Lara Gut-Behrami.

27.11.2025

Les plus lus

Quatre jeunes Fribourgeois morts sur la route dans l'Ain
L'accessibilité financière, la grande faiblesse de Trump - et un danger pour les républicains
Amende au réseau social X: pour Musk, «l'UE devrait être abolie»
«Le club m'a jeté en pâture» - Mohamed Salah tacle Liverpool !
Servette se donne un peu d’air, Thoune fait de la magie