La Néo-Zélandaise Alice Robinson a remporté le premier géant de Mont-Tremblant samedi au Québec devant la Croate Zrinka Ljutic (à 0’’94) et la Canadienne Valerie Grenier (à 1’’00). Meilleure Suissesse, la Valaisanne Camille Rast a terminé au pied du podium.

Intouchable. Une démonstration signée Alice Robinson sur les pentes de Mont Tremblant, qui s'offre un 2e succès en géant, après celui obtenu à Copper Mountain



En l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs helvétiques reposaient une nouvelle fois sur les épaules de la skieuse de Vétroz. Et cette dernière a confirmé ses bonnes dispositions en géant cette saison en prenant une belle quatrième place, à 1''21 de Robinson.

La championne du monde de slalom, cinquième du précédent géant à Copper Mountain, ne compte qu'un seul podium dans la discipline. Elle n'est pas passée loin d'en signer un deuxième samedi malgré des conditions météorologiques compliquées dans la station québécoise.

«J'aurais signé directement»

Sixième de la première manche, Camille Rast a fait le job sur le second tracé pour grimper de deux rangs et terminer au pied du podium. Elle a notamment fini devant l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a glissé de la 3e à la 6e place lors de la deuxième manche.

«Si on m'avait dit que je ferais une quatrième place à Tremblant, j'aurais signé directement», a réagi la Valaisanne de 26 ans auprès de la SRF. «C'est une piste compliquée pour moi, très plate. Je suis très contente de ma forme actuelle en géant, mais demain on repart de zéro».

La course a été remportée par Alice Robinson, qui avait déjà gagné le précédent géant à Copper Mountain le 29 novembre. Il s'agit du sixième succès de sa carrière en Coupe du monde dans la discipline.

Cette victoire permet à la Néo-Zélandaise de 25 ans de prendre le large au classement de la spécialité, notamment en raison de la contre-performance de Julia Scheib, victorieuse en ouverture à Sölden. L'Autrichienne a été éliminée lors de la première manche samedi.

Une première pour Piller

Dans le camp suisse, Wendy Holdener a terminé au 17e rang, à plus de deux secondes et demie de la vainqueure. La Fribourgeoise Sue Piller (20 ans) a quant à elle pris une excellente 20e place (+3''00) pour sa première participation à une deuxième manche, tandis que Simone Wild a terminé 29e (+5''50).

Un deuxième géant aura lieu dans la même station de Mont-Tremblant dimanche. La première manche est prévue à 16h00, la deuxième à 19h00 (heure suisse).

