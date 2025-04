L'ambiance chez les skieuses autrichiennes est loin d’être au beau fixe. Selon les déclarations de certaines athlètes, l'entraîneur en chef Roland Assinger en serait la cause.

L'entraîneur en chef des dames, Roland Assinger, doit essuyer de violentes critiques de la part de Stephanie Venier (ici à droite lors des Mondiaux de Saalbach, avec Mirjam Puchner). KEYSTONE

Syl Battistuzzi (trad. nl) Syl Battistuzzi

L’ambiance est électrique au sein de l’équipe féminine de Ski Austria (ÖSV), où les critiques de certaines skieuses fusent depuis la fin de la saison. Stephanie Brunner a récemment réclamé publiquement des «courses d'entraînement plus longues». De son côté, Tamara Tippler, qui vient de mettre un terme à sa carrière, a pris pour cible l'entraîneur en chef des dames, Roland Assinger.

«J'avais l'impression que l'on ne voulait pas de moi», déclare-t-elle, citée par le journal autrichien «Krone». Il semblerait qu’il règne en interne une communication à sens unique. «Je parle aussi au nom de quelques autres filles. Il y a tellement de bavardages. On ne peut pas avoir de discussions normales, ça vient toujours d'en haut.»

Venier, une carrière remise en question à cause du coach

Stephanie Venier s'est également manifestée et a soutenu ses coéquipières. «Les directives données par Roland Assinger sont souvent difficiles à suivre et ne sont plus d'actualité», constate-t-elle aussi dans le quotidien. La championne du monde de super-G à Saalbach est surtout dérangée par le ton employé.

«Il s'agit de la manière dont on communique avec nous, si tant est qu'on le fasse. Nous sommes capables de critiquer, mais il s'agit toujours de savoir comment. Quand on en arrive au niveau personnel, que beaucoup de filles crient, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Les discussions et le ton employé font souvent perdre confiance en soi. Il est alors difficile d'avoir confiance en ses capacités», estime Venier.

Les critiques à l'encontre d'Assinger, en poste depuis 2023, ont également été adressées par les athlètes aux dirigeants de la fédération autrichienne. Venier a même laissé entendre que cette question autour du staff était en partie déterminante pour la suite de sa carrière. «Cela va certainement influencer ma décision, car c'est ainsi que l'on perd le plaisir du sport», résume la sportive de 31 ans.

Roland Assinger, ancien descendeur qui compte un podium en Coupe du monde de ski alpin, rejette ses accusations. L'homme de 51 ans a encore un contrat valable au sein de l'ÖSV jusqu'à la fin de l’hiver prochain.

Archive