Ski alpin Clap de fin pour Ellenberger : «je quitte ce sport avec gratitude»

ATS

11.1.2026 - 20:52

Andrea Ellenberger (32 ans) a annoncé sur Instagram la fin de sa carrière. La Nidwaldienne a pris cette décision en raison des blessures. Spécialiste de géant, elle avait gagné l'or aux Mondiaux 2019 dans le Team Event.

Keystone-SDA

11.01.2026, 20:52

C'est aussi en Team Event qu'elle a fêté un succès en Coupe du monde, lors des finales en 2022. Sinon, son meilleur classement a été 11e, lors des géants de Kronplatz (janvier 2019) et Sölden (octobre 2020).

Semmering. Saison terminée pour Andrea Ellenberger

SemmeringSaison terminée pour Andrea Ellenberger

Elle n'avait plus skié en compétition depuis une fracture de la jambe droite subie en décembre 2024 à l'entraînement. Auparavant, elle avait subi quatre blessures au ligament croisé d'un genou.

