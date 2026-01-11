Clap de fin pour Ellenberger : «je quitte ce sport avec gratitude»

Andrea Ellenberger (32 ans) a annoncé sur Instagram la fin de sa carrière. La Nidwaldienne a pris cette décision en raison des blessures. Spécialiste de géant, elle avait gagné l'or aux Mondiaux 2019 dans le Team Event.

Keystone-SDA ATS

C'est aussi en Team Event qu'elle a fêté un succès en Coupe du monde, lors des finales en 2022. Sinon, son meilleur classement a été 11e, lors des géants de Kronplatz (janvier 2019) et Sölden (octobre 2020).

Elle n'avait plus skié en compétition depuis une fracture de la jambe droite subie en décembre 2024 à l'entraînement. Auparavant, elle avait subi quatre blessures au ligament croisé d'un genou.