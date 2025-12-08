  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Après 22 mois loin des pistes, Jasmine Flury fait son retour

ATS

8.12.2025 - 15:36

Après 22 mois de pause forcée, Jasmine Flury (32 ans) va faire son retour ce week-end en Coupe du monde à St-Moritz. La championne du monde 2023 de descente avait subi une lésion du cartilage du genou en février 2024.

Jasmine Flury revient en Coupe du monde après 22 mois d’absence.
Jasmine Flury revient en Coupe du monde après 22 mois d’absence.
IMAGO/ZUMA Wire

Keystone-SDA

08.12.2025, 15:36

08.12.2025, 16:41

La Grisonne a connu des revers répétés depuis cette blessure, mais elle est désormais à nouveau prête à en découdre. Elle fait partie de la sélection suisse pour le coup d'envoi de la saison de vitesse dames, avec deux descentes (vendredi et samedi) et un super-G (dimanche) à St-Moritz. Son programme exact n'est pas établi.

C'est dans la station de l'Engadine que Jasmine Flury avait fêté la première de ses deux victoires en Coupe du monde, il y a huit ans lors d'un super-G. Elle a également remporté une descente sur le Cirque blanc, en décembre 2023 à Val d'Isère.

Les plus lus

Parti républicain: «ils ont tous commencé à cirer les bottes de Trump»
Bruxelles dénonce les «déclarations complètement folles» d’Elon Musk
L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin
Un échafaudage de 80 mètres menace de s'effondrer à Zurich-Oerlikon
Véhicules volés retrouvés dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud
Deux rendez-vous clés pour la Nati avant le Mondial