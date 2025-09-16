Après la mort de Matteo Franzoso, le ski alpin face à ses démons

Après l’accident mortel de Matteo Franzoso, les inquiétudes sur la sécurité dans le ski alpin se multiplient. Dirigeants, anciens athlètes et la Fédération internationale de ski (FIS) réclament désormais des mesures concrètes.

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matteo Franzoso. 💙



The 25-year-old Italian skier passed away in Santiago, Chile, after a fall during training on the La Parva slope. pic.twitter.com/8XAFozaKtQ — FIS Alpine (@fisalpine) September 15, 2025

Sven Ziegler Clara Francey

Matteo Franzoso était considéré comme un espoir du ski italien. Il est devenu tristement célèbre lundi après être décédé des suites d'un oedème cérébral causé par une chute à l'entraînement au Chili samedi. Le jeune skieur devait fêter ses 26 ans ce mardi 16 septembre.

«C’est une tragédie pour la famille et pour notre sport. Il est absolument nécessaire de tout mettre en œuvre pour que de tels incidents ne se reproduisent plus», a déclaré Flavio Roda, président de la FISI, peu après avoir appris le décès du jeune skieur. Le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, a promis de renforcer les efforts en matière de sécurité. Selon les informations officielles, Franzoso a traversé deux rangées de filets de protection avant de percuter une barrière à côté de la piste, subissant un grave traumatisme crânien qui a conduit à son décès.

Une série de drames récents

Sa mort s’inscrit dans une série d’accidents tragiques qui ont secoué le ski italien ces dernières années. L’an dernier, la jeune espoir Matilde Lorenzi avait trouvé la mort lors d’un entraînement. En mars, c’est Marco Degli Uomini, autre talent de la vitesse, qui avait perdu la vie après une violente chute.

Lucrezia Lorenzi, sœur de Matilde, a écrit sur Instagram : «Il est temps de prendre du recul. Les mots «destin» et «malchance» n’ont pas leur place dans le vocabulaire d’un sportif. On ne peut pas partir skier et ne jamais revenir… Ciao Matte, salue ma Mati.»

Pour beaucoup dans le ski italien, la mort de Franzoso est un signal d’alerte. L’ancien descendeur Kristian Ghedina a confié à la «Gazzetta dello Sport» : «La sécurité sur les pistes doit être renforcée.» Il propose notamment d’agrandir les zones de dégagement et de développer de nouveaux filets de sécurité offrant davantage de protection.

Ghedina pointe également du doigt le matériel, toujours plus performant, au détriment de la sécurité : «Les skis modernes vont trop vite, surtout dans les virages. Il est temps de les changer.»

La FIS réagit aussi

La Fédération internationale de ski (FIS) a également pris conscience des risques liés aux matériaux modernes. «La vitesse et les performances des skis augmentent, nous devons donc parallèlement perfectionner les systèmes de sécurité», déclarait Markus Waldner, directeur des courses de la FIS, fin avril.

La fédération adopte régulièrement de nouvelles mesures de protection : airbags obligatoires pour les spécialistes de vitesse, sous-vêtements résistants aux coupures pour toutes les courses de haut niveau, interdiction des protège-tibias rigides sous les chaussures de ski. L'objectif est de réduire les blessures en cas de chute sans trop limiter les performances des athlètes.

La FIS teste aussi de nouvelles technologies, comme les «Smart Bindings», des fixations qui se détacheraient automatiquement en cas de danger. Reste à savoir si ces innovations permettront de concilier vitesse et sécurité.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.