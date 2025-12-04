Décidément le sort s'acharne sur les spécialistes helvétiques de la vitesse. Après Lara Gut-Behrami, c'est Corinne Suter qui s'est blessée lors d'un entraînement à St-Moritz.

La poisse pour Corinne Suter. AP

Keystone-SDA ATS

Selon un communiqué de Swiss-Ski, la Schwytzoise de 31 ans s'est blessée mercredi. Elle souffre d'une déchirure musculaire au mollet gauche, d'une contusion du genou gauche et d'une fracture non déplacée à l'arrière du pied droit.

La championne olympique en titre de descente a eu de la chance dans son malheur puisque aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire. Mais la Schwytzoise va devoir attendre un mois avant de pouvoir remonter sur les skis. Elle devrait donc être en mesure de défendre son titre à Cortina en février.

Sur le même thème