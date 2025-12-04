  1. Clients Privés
Ski alpin Après Lara Gut-Behrami, Corinne Suter tombe à son tour

ATS

4.12.2025 - 18:04

Décidément le sort s'acharne sur les spécialistes helvétiques de la vitesse. Après Lara Gut-Behrami, c'est Corinne Suter qui s'est blessée lors d'un entraînement à St-Moritz.

La poisse pour Corinne Suter.
La poisse pour Corinne Suter.
AP

Keystone-SDA

04.12.2025, 18:04

04.12.2025, 18:16

Selon un communiqué de Swiss-Ski, la Schwytzoise de 31 ans s'est blessée mercredi. Elle souffre d'une déchirure musculaire au mollet gauche, d'une contusion du genou gauche et d'une fracture non déplacée à l'arrière du pied droit.

La championne olympique en titre de descente a eu de la chance dans son malheur puisque aucune intervention chirurgicale n'est nécessaire. Mais la Schwytzoise va devoir attendre un mois avant de pouvoir remonter sur les skis. Elle devrait donc être en mesure de défendre son titre à Cortina en février.

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

Lara Gut-Behrami s’exprime pour la première fois sur sa blessure et son avenir

L’avenir de Lara Gut-Behrami après sa blessure au genou reste incertain. La skieuse a déclaré vendredi devant les médias qu’elle ne souhaitait pas encore se concentrer sur son avenir sportif. Sa priorité actuelle est sa guérison.

28.11.2025

