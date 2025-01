«Ce n’est pas tout à fait comme avant et cela m'attriste un peu»

Six semaines après sa violente chute à Beaver Creek, Arnaud Boisset va effectuer son retour à la compétition ce week-end à l’occasion des épreuves de ski alpin de Wengen. Mais avant de penser au podium ou à la victoire, le Valaisan doit se reconstruire et retrouver la confiance. «Ce n’est pas tout à fait comme avant», a reconnu celui qui avait signé l’hiver dernier sur le Lauberhorn son premier top 15 en Coupe du monde.

Nicolas Larchevêque, à Wengen Nicolas Larchevêque

«Il faut reprendre confiance.» Arnaud Boisset l’avoue sans détours : sa terrible chute survenue en décembre dernier lors de la descente de Beaver Creek a laissé des traces. Peut-être pas sur le plan physique (il a souffert d’une commotion cérébrale et de contusions au visage et à une épaule), mais davantage sur le plan psychologique. Il en a ainsi fait l’expérience lors des deux entraînements (mardi et mercredi) sur la neige bernoise.

«Il n’y a pas une appréhension directe de ma part, mais je pense que ça reste quand même un petit peu là. Ce n’est pas tout à fait comme avant. Il y a quelques passages, par exemple la ‘Tête de chien’, quand j'arrive, j'ai un petit moment de doute. Je ne suis pas tout à fait à 200 % de confiance», a reconnu le Martignerain lors d’un point presse organisé mercredi dans la station oberlandaise.

Il doit donc prendre son mal en patience, mais espère que retrouver la compétition et le public suisse l’aidera. «Cela m'attriste un petit peu parce que je connais la meilleure version de moi-même, ce dont je suis capable. Pour l'instant, je ne suis pas encore à ce niveau, c'est clair. J’espère qu'avec l’adrénaline de la course, avec l'énergie du public, je vais pouvoir débloquer quelques pas supplémentaires pour retrouver mon meilleur niveau.»

«Ce ne sera pas possible de jouer tout devant»

Pour Boisset, reprendre la compétition sur le Lauberhorn est idéal. Cette piste «se prête beaucoup mieux que Bormio ou Kitzbühel» à un retour. «Des jours comme aujourd'hui (ndlr : mercredi à l’entraînement), j'en apprends vraiment beaucoup. Parce qu'il y a des courbes, il y a des passages assez techniques et puis il y a des passages à haute vitesse où on arrive à 150 km/h. Ce sont des choses qui ne sont pas simulables et que je n'ai donc pas refaites depuis un mois et demi», a-t-il expliqué.

Le skieur de 26 ans est conscient que le résultat passera au second plan ce week-end. «C’est un petit peu difficile à dire en tant que compétiteur, mais il faut se regarder dans la glace et être froid avec soi-même : ce ne sera pas possible de jouer tout devant vendredi (en super-G) et samedi (en descente)», a-t-il concédé. «Il faudra remettre un dossard, reprendre un départ et peut-être que ça va m'aider pour la suite de la saison ou pour les années à venir.»

«Les Mondiaux ? C’est mission impossible»

La suite, justement, ne sera pas celle imaginée en début de saison par celui qui avait terminé troisième du super-G de Saalbach en mars dernier. Il est ainsi obligé de revoir ses attentes à la baisse, surtout après les résultats extraordinaires de l’équipe suisse de vitesse cet hiver.

«L’équipe a super bien performé, ce qui est une très bonne nouvelle. Pour ma part, je ne suis pas au top de ma forme. Pour les Mondiaux (qui se disputeront début février à... Saalbach), je pense que c'est mission impossible. En super-G, il me reste deux courses» pour tenter de remplir les critères de sélection, a été contraint d’avouer Boisset.

Toutefois, ce dernier préfère voir le verre à moitié plein. «Il faut mettre un peu le tout en perspective. Je suis déjà super heureux d'être de retour sur la neige, parce que j'aurais pu me blesser. J’aurais pu me casser ou me déchirer quelque chose», a-t-il rappelé.

«Désormais, tout est un peu du bonus. Je vais essayer de me concentrer sur moi-même. Les premières courses, je sais que je ne serai pas tout devant. Ensuite, il faudra construire pour la fin de la saison et surtout pour les saisons à venir», a soutenu un Arnaud Boisset déterminé et dont le mantra actuel est «le plaisir».