Asja Zenere rate son saut, elle passe... sous la porte !

L'Italienne Asja Zenere a été disqualifiée dimanche lors du super-G de Saint-Moritz pour être passée… sous une porte, à quelques mètres seulement de l'arrivée.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Grosse frayeur, mais aussi super réflexe pour Asja Zenere dimanche lors du super-G de St-Moritz, remporté par la Néo-Zélandaise Alice Robinson devant la Française Romane Miradoli et l'Italienne Sofia Goggia.

À la réception du «Rominger-Sprung», Zenere, dossard no 29, n'a pas eu le temps de se remettre dans la trajectoire et est passée... sous la porte ! L'Italienne, qui avait fêté ses 29 ans samedi, peut s'estimer heureuse de s'en sortir avec une disqualification et non une chute. Les images de sa mésaventure ont en tout cas été largement relayées sur les réseaux sociaux.