Asja Zenere rate son saut, elle passe... sous la porte !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grosse frayeur à St-Moritz Asja Zenere rate son saut, elle passe... sous la porte !

Clara Francey

15.12.2025

L'Italienne Asja Zenere a été disqualifiée dimanche lors du super-G de Saint-Moritz pour être passée… sous une porte, à quelques mètres seulement de l'arrivée.

Rédaction blue Sport

15.12.2025, 09:46

Grosse frayeur, mais aussi super réflexe pour Asja Zenere dimanche lors du super-G de St-Moritz, remporté par la Néo-Zélandaise Alice Robinson devant la Française Romane Miradoli et l'Italienne Sofia Goggia.

St-Moritz. Une belle 6e place pour Malorie Blanc, Alice Robinson l’emporte

St-MoritzUne belle 6e place pour Malorie Blanc, Alice Robinson l’emporte

À la réception du «Rominger-Sprung», Zenere, dossard no 29, n'a pas eu le temps de se remettre dans la trajectoire et est passée... sous la porte ! L'Italienne, qui avait fêté ses 29 ans samedi, peut s'estimer heureuse de s'en sortir avec une disqualification et non une chute. Les images de sa mésaventure ont en tout cas été largement relayées sur les réseaux sociaux.

Les plus lus

L’Espagne inflige une amende de 64 millions d’euros à Airbnb
L’homme «armé et dangereux» recherché par la police bernoise a été arrêté
Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»
Les Suisses travaillent beaucoup plus que leurs voisins pour toucher leur retraite
Asja Zenere rate son saut, elle passe... sous la porte !
«Purement maléfique, antisémite et terroriste» : ce que l’on sait de l’attentat de Sydney