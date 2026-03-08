  1. Clients Privés
FR

Slalom de Kranjska Gora Atle Lie McGrath remporte une course folle, les Suisses déchantent

Gregoire Galley

8.3.2026

Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dans le slalom de Coupe du monde de Kranjska Gora. Le meilleur d'entre eux, le Genevois Tanguy Nef, a pris la 10e place d'une course remportée par le Norvégien Atle Lie McGrath.

Tanguy Nef a terminé à la 10e place en Slovénie.
Tanguy Nef a terminé à la 10e place en Slovénie.
ats

Keystone-ATS

08.03.2026, 13:28

08.03.2026, 14:10

Huitième de la première manche à 0''30 du podium provisoire, Tanguy Nef a connu une faute rédhibitoire sur le haut du second parcours. Une erreur qui lui a fait perdre toute sa vitesse et lui a coûté une seconde sur un secteur de 12 secondes seulement, alors qu'il échoue au final à 0''50 du vainqueur...

Le champion olympique du combiné par équipe, sur qui reposaient les espoirs helvétiques après l'élimination de Loïc Meillard le matin, aurait certainement pu lorgner un premier podium en Coupe du monde sans cette faute. Mais il doit se contenter une nouvelle fois d'une place d'honneur.

Les deux autres Suisses qualifiés pour cette manche finale ont manqué leur affaire et sont rejetés hors du top 20. Daniel Yule, 18e sur le tracé initial, a perdu cinq places pour terminer à un modeste 23e rang. Il n'est toujours pas parvenu à se hisser parmi les dix premiers cet hiver.

Ramon Zenhäusern, qui avait obtenu un bon 14e temps sur le premier parcours avec le dossard 34, n'a pas non plus trouvé le bon rythme l'après-midi et s'est classé 24e. Contrairement au Haut-Valaisan, Daniel Yule aura toutefois l'occasion de conclure sa saison en beauté puisqu'il a décroché son ticket pour les finales.

McGrath prend le large

Vainqueur d'une course ultra-serrée avec 0''01 d'avance sur Henrik Kristoffersen et 0''04 sur Lucas Pinheiro Braathen (3e), Atle Lie McGrath a réalisé une excellente opération. Le Norvègien conforte sa 1re place au classement de la discipline, où il compte 41 points d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen avant le slalom des finales.

Atle Lie McGrath, qui s'est imposé pour la troisième fois de l'hiver en Coupe du monde de slalom, peut savourer sa revanche. Il avait en effet été le héros malheureux du slalom olympique, partant à la faute en deuxième manche - avant de péter les plombs - alors qu'il avait signé le meilleur temps sur le premier parcours.

Pas de globe pour Meillard

Eliminé en première manche alors qu'il pointait en tête à mi-parcours, Loïc Meillard a en revanche vu ses (minces) espoirs de conquérir le petit globe s'envoler. Huitième du classement de la discipline, le champion olympique et du monde en titre de la discipline accuse plus de 200 points de retard sur Atle Lie McGrath.

Homme des grands rendez-vous avec ses trois médailles olympiques conquises à Bormio (or en slalom, argent en combiné par équipe et bronze en géant) et ses six médailles mondiales, le skieur d'Hérémence devra sauf cataclysme encore patienter avant de pouvoir s'offrir un premier globe. Il pointe à 89 longueurs de Marco Odermatt en Coupe du monde de géant avant la dernière course.

En slalom, le skieur d'Hérémence a il est vrai manqué de régularité en Coupe du monde cet hiver. Il a certes obtenu trois podiums mais a également connu l'élimination à quatre reprises en dix courses. Il a néanmoins remporté à Bormio le slalom le plus important de la saison, comme lors de l'exercice 2024/25. De quoi se consoler.

Tanguy Nef : «On va laisser Kristoffersen faire ses petites crises»

Tanguy Nef : «On va laisser Kristoffersen faire ses petites crises»

Dans des conditions loin d’être idéales, le Genevois Tanguy Nef a fauté et a été éliminé du slalom de Wengen dès la première manche. Henrik Kristoffersen (2e) a, lui, fait part de son mécontentement aux organisateurs.

18.01.2026

