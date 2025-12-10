Attention à Lindsey Vonn : «Je suis possiblement dans la meilleure forme de ma vie»

  1. Clients Privés
Ski alpin Lindsey Vonn est peut-être «dans la meilleure forme» de sa vie

Clara Francey

10.12.2025

L'Américaine Lindsey Vonn, sortie de sa retraite l'hiver dernier après pratiquement six années de coupure, a affirmé mercredi qu'elle se sentait «possiblement dans la meilleure forme» de sa vie, à deux jours du lancement de son hiver olympique.

Lindsey Vonn veut frapper fort pour sa deuxième saison après son retour.
Lindsey Vonn veut frapper fort pour sa deuxième saison après son retour.
KEYSTONE

Agence France-Presse

10.12.2025, 19:58

10.12.2025, 20:22

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

«Je me sens super bien et physiquement je suis possiblement dans la meilleure forme de ma vie, ce qui est amusant», a assuré mercredi soir en conférence de presse la légende du ski de 41 ans, qui s'apprête à lancer sa saison de Coupe du monde vendredi lors de la descente de Saint-Moritz (Suisse). «Et mon corps ne me fait pas mal, ce qui est surement ce qui compte le plus», a-t-elle souligné.

Championne olympique de descente en 2010, Vonn a effectué l'hiver dernier à 40 ans son retour à la compétition, près de six ans après avoir arrêté sa carrière, le corps meurtri par de nombreuses blessures mais les armoires pleines de trophées (82 succès en Coupe du monde, deux titres mondiaux, quatre gros globes du classement général).

Un podium en fin d'hiver

L'Américaine a très rapidement retrouvé ses sensations, avec une quatrième place dès sa troisième course en super-G à St. Anton (Autriche) et un podium pour sa dernière course de l'hiver à Sun Valley (Colorado), en super-G.

Sun Valley. Course d'anthologie : sixième globe pour Gut-Behrami et Vonn éternelle !

Sun ValleyCourse d'anthologie : sixième globe pour Gut-Behrami et Vonn éternelle !

Pour préparer l'hiver, qui sera rythmé par les Jeux olympiques dans sa station de coeur à Cortina (Italie) en février, Vonn a mis les bouchées doubles cet été pour retrouver son meilleur niveau physique.

«Mon but était de devenir beaucoup plus forte. La saison dernière, je n'avais pas eu assez de temps pour me préparer et pour regagner ma masse musculaire', a-t-elle expliqué. «Je suis encore un peu plus légère que quand j'étais à mon ‹prime›, mais j'ai pu prendre 12 livres (environ 5,5 kg) cet été, j'étais super contente.»

Première de l'entraînement

«Là, je coche toutes les cases : physique, équipement, entraîneur», a résumé Vonn, qui a fait appel à l'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal pour l'accompagner dans sa saison olympique. «Tout est aligné au mieux, je ne pourrais pas être dans une meilleure position.»

Ski alpin. Aksel Lund Svindal va entraîner Lindsey Vonn

Ski alpinAksel Lund Svindal va entraîner Lindsey Vonn

Mercredi, elle a réalisé le meilleur temps de l'entraînement de descente à Saint-Moritz, avec près de six dixièmes d'avance sur ses concurrentes. «J'ai été solide, rien de spécial. Il n'y a pas de surprise pour moi, j'ai déjà beaucoup skié cette piste», a souri Vonn, qui s'est déjà imposée cinq fois (10 podiums) dans la station suisse.

Aksel Lund Svindal et Lindsey Vonn ce mercredi 10 décembre à St. Moritz.
Aksel Lund Svindal et Lindsey Vonn ce mercredi 10 décembre à St. Moritz.
KEYSTONE

Attention à Lindsey Vonn : «Je suis possiblement dans la meilleure forme de ma vie»