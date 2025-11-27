L'Italienne Federica Brignone, engagée dans une course contre la montre pour les JO-2026 (6-22 février) après sa grave blessure à la jambe gauche, a dressé jeudi un bilan positif de son retour sur les skis, tout en reconnaissant qu'il y avait «encore beaucoup de boulot».

Agence France-Presse Clara Francey

«Je suis très contente d'avoir rechaussé les skis, il y a beaucoup de positif, mais il y aussi encore beaucoup de boulot», a-t-elle déclaré, citée dans un communiqué de la Fédération italienne (FISI).

Brignone, victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des Championnats d'Italie, a fait deux journées de ski libre à Cervinia, station du Val d'Aoste au pied du Cervin.

«Au début, j'étais un peu raide, puis piste après piste, j'ai retrouvé un bon feeling, comme si je n'avais jamais arrêté de skier. J'ai senti que ma jambe réagissait bien», a poursuivi la lauréate de la Coupe du monde 2024/25.

«Après huit mois (sans skier), cela fait du bien, même si on sait que je dois encore travailler», a-t-elle conclu, sans donner de date pour sa reprise de l'entraînement avec des manches de slalom géant, ni pour son retour en compétition.

«Fede», 35 ans, a dominé la concurrence l'hiver dernier en s'offrant le globe de N.1 mondiale, dix victoires sur le circuit et un sacre mondial en géant.

Le mois dernier, la Valdotaine qui a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique, avait indiqué à l'AFP qu'il était «impossible de (la) voir en compétition avant janvier, voire même avant les JO».

Elle peut théoriquement participer aux JO-2026 sans avoir disputé une course de l'hiver, la Fisi se réservant la possibilité de la sélectionner sans qu'elle ne satisfasse aux critères habituels de sélection.