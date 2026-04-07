  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Lindsey Vonn laisse la «porte ouverte» à un retour

ATS

7.4.2026 - 21:32

La star du ski Lindsey Vonn n'exclut pas la possibilité d'un retour à la compétition après sa grave chute aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. La skieuse de 41 ans parle d'une «porte ouverte».

La «Speed Queen» n'a visiblement pas encore dit son dernier mot (archives).
La «Speed Queen» n'a visiblement pas encore dit son dernier mot (archives).
IMAGO/Bildagentur Monn

Keystone-SDA

07.04.2026, 21:32

07.04.2026, 21:56

«Je n'ai jamais eu de course d'adieu. Cela laisse la porte un peu ouverte. Peut-être que je disputerai encore une course pour dire au revoir, ou peut-être que je recommencerai à courir. Ça pourrait être sympa de disputer encore une course. On verra bien», a déclaré l'Américaine dans une interview accordée à la chaîne NBC.

À la question de savoir si elle envisageait vraiment un nouveau «comeback», Lindsey Vonn a répondu: «Au grand dam de ma famille, je veux dire oui», rappelant ne pas avoir vécu le rêve espéré aux Jeux olympiques. Pour mémoire, elle s'est gravement blessée à la jambe gauche à Cortina et a dû subir de nombreuses opérations.

Lindsey Vonn a frôlé le pire. «Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»

Lindsey Vonn a frôlé le pire«Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»

La «Speed Queen» a également déclaré qu'elle se sentait très isolée dans sa rééducation. «Je dois sortir, être en public et vivre ma vie. Cela me donnera une autre perspective», a-t-elle ajouté.

Lindsey Vonn, le portrait

Lindsey Vonn, le portrait

Revenue à 41 ans pour les JO 2026, Lindsey Vonn a défié les pronostics après ses chirurgies du genou. Son retour s’est brisé à Cortina lors de la descente : une chute violente et une fracture du tibia ont mis un terme définitif à sa carrière.

12.02.2026

Les plus lus

Trump accusé de démence après ses propos apocalyptiques sur l'Iran
Le Bayern piège le Real dans son antre, Arsenal transpire à Lisbonne
À 13 ans, elle conduit un char — et pourrait succéder à Kim Jong Un
Lulu Gainsbourg explique comment il gère l'héritage de son père avec sa fratrie
Moscou et Pékin opposent leur veto au déblocage du détroit d'Ormuz
«Que ça serve d'électrochoc» - La grosse colère d'un champion olympique