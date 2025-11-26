  1. Clients Privés
A deux mois des JO Au pied du Cervin, Federica Brignone a rechaussé les skis !

ATS

26.11.2025 - 15:33

L'Italienne Federica Brignone est remontée sur des skis à 72 jours du coup d'envoi des JO 2026 de Milan-Cortina (6-22 février), a annoncé mercredi la Fédération italienne des sports d'hiver (Fisi). Elle s'était gravement blessée à la jambe gauche après avoir survolé la saison 2024-25.

Keystone-SDA

26.11.2025, 15:33

26.11.2025, 18:26

Brignone, victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des championnats d'Italie, «a terminé la première phase de sa rééducation physique et a obtenu le feu vert de la commission médicale pour passer à la seconde étape de sa convalescence qui prévoit du travail sur les pistes de ski», a expliqué la Fisi.

«Elle s'est donc présentée sur la neige de Cervinia (réd: station du Val d'Aoste au pied du Cervin), où elle a fait quelques pistes sur des skis du grand public, accompagnée d'entraîneurs fédéraux», poursuite le communiqué.

«L'objectif dans cette phase est de retrouver de la stabilité et de la confiance, ce qu'elle continuera à faire dans les prochaines semaines où elle alternera entraînement en salle et journées supplémentaires de ski», a ajouté la Fisi.

Ski alpin. Federica Brignone : «J’en ai envie, sinon j'aurais déjà arrêté»

Ski alpinFederica Brignone : «J’en ai envie, sinon j'aurais déjà arrêté»

«Impossible avant janvier»

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Aucune date n'a été donnée pour un retour à un véritable entraînement de skieuse de haut-niveau et encore moins pour un retour à la compétition. Brignone, 35 ans, a dominé l'hiver dernier avec le globe de no 1 mondiale, dix victoires sur le circuit et un sacre mondial en géant.

Le mois dernier, la Valdotaine qui a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique, avait indiqué à l'AFP qu'il était «impossible de (la) voir en compétition avant janvier, voire même avant les JO».

Elle peut théoriquement participer aux JO 2026, sans avoir disputé une course de l'hiver, la Fisi se réservant la possibilité de la sélectionner sans qu'elle ne satisfasse aux critères habituels de sélection.

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Federica Brignone : «Rendre possible l'impossible»

Blessée en fin de saison passée, l'Italienne espère revenir à la compétition durant cet hiver. Mais son chemin vers la guérison est encore long... Interview avec la meilleure skieuse de la saison passée.

14.10.2025

