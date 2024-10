«Avec Marco Odermatt, on arrive à se surpasser»

Après avoir explosé aux yeux du monde du ski alpin la saison dernière, remportant notamment les deux descentes de Kitzbühel, Cyprien Sarrazin s'apprête à entamer à Sölden l'hiver de la confirmation. Le Français s'est confié à blue Sport et à SkiActu.ch, revenant sur ses exploits, évoquant sa rivalité avec Marco Odermatt et partageant ses objectifs futurs. Rencontre.

Laurent Morel, à Genève Nicolas Larchevêque

Le Cirque blanc adore les rivalités, et celle qui a mis aux prises Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin l'hiver dernier a fait lever les foules, de Bormio à Kitzbühel en passant par Wengen. Le Nidwaldien a finalement pu remporter le globe de cristal de la descente, mais le Français a de son côté réussi une saison pleine, remportant ses premiers succès dans la discipline reine.

Ce dimanche, il sera au départ du géant de Sölden, pour le premier épisode du nouveau duel qui anime le ski alpin. Pourtant, ce n'est pas dans cette discipline que le skieur du Dévoluy sera attendu. «Mais ça reste une discipline importante, le géant, c'est la base», rappelle-t-il.

Il s'est beaucoup préparé dans la spécialité, notamment près d'Ushuaïa cet été. «Les sensations sont bonnes», se réjouit celui qui a dû composer avec de nombreuses blessures au fil de sa carrière. «Physiquement, je vais bien, même si je suis parfois obligé d'en faire moins à l'entraînement et de faire du travail plus qualitatif que quantitatif.»

«Simplement envie de me faire plaisir»

Après avoir gagné à Bormio, Wengen et Kitzbühel, Cyprien Sarrazin va donc entamer sa saison de la confirmation, même s'il ne se met pas de pression. «Je le prends naturellement. J’ai des rêves, mais pas vraiment des objectifs. Je skie pour avoir des bonnes sensations et pour en donner au public. On verra bien ce que ça donne, mais j’ai simplement envie de me faire plaisir.»

Histoire de revivre certaines émotions de l'hiver dernier, lorsqu'il est devenu à la fois le meilleur ennemi et le meilleur ami de Marco Odermatt. «J’ai pris cette dimension avec lui, grâce à cette rivalité. Je suis trop content que ce soit un mec qui partage les mêmes valeurs que moi. On reste des humains et on arrive à se surpasser ensemble.»

Comme sur la Stelvio l'hiver dernier, où «Cyp» avait skié sur un nuage. «Ma victoire à Bormio, c'était un grand pas en avant que je ne pensais pas réussir si tôt», glisse-t-il. «Ça reste la descente dont je suis le plus fier en termes de performance. J’avais carrément le sourire dans le dernier mur.» En janvier, l'athlète qui vient de fêter ses 30 ans a enchaîné en brillant dans les classiques. «À Wengen, le public suisse a été incroyable !»

Puis, il y a eu Kitzbühel, et cet incroyable double victoire en descente. «C’est ce qui me fait rêver depuis gamin. Kitzbühel, c’est mythique, ça dépasse le ski alpin. Même pas de m'imposer, mais de réussir à montrer ce que j’ai au fond de moi. Et en plus, j’ai gagné.» Et il a obtenu sa traditionnelle cabine, qu'il est allé inaugurer durant la saison estivale.

Les Jeux olympiques 2030 dans le viseur

Souvent torturé mentalement avant de trouver la clé, Cyprien Sarrazin se projette également sur la suite, sans se fixer d'objectifs précis, même s'il garde un œil sur les Championnats du monde de Saalbach en février. «Je ne mets pas de limite», sourit-il. «Je ne suis pas encore au bout de ce que je peux faire. Je suis en train de découvrir de nouveaux rêves, c’est ce qui me permet d’avancer.» Et au bout, lorsqu'il aura 35 ans, les Jeux olympiques auront lieu en France. De quoi rêver plus grand, encore !