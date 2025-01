La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a fait une apparition remarquée aux épreuves de ski alpin de Wengen en ce début de week-end. «Fière» des skieurs suisses et de leurs résultats, la politicienne jurassienne n’a pas hésité à pousser la chansonnette et à se déhancher avec Marco Odermatt et Franjo von Allmen.

Nicolas Larchevêque, à Wengen Nicolas Larchevêque

«Je pourrai dire à mes fils que je les ai vus de près !» Présente ce week-end à Wengen à l’occasion des courses de vitesse, Elisabeth Baume-Schneider n’a pas caché sa «fierté» et son émotion face à la presse après avoir profité d’un moment privilégié aux côtés des stars du Lauberhorn.

«C'est surtout du plaisir par rapport à cette organisation incroyable, avec les bénévoles, la protection civile, l'armée, un village et une région qui vibre pour organiser un événement. On a l'impression que tout est facile, mais c’est un peu comme une montre avec ses complications, qui est réglée très finement», a raconté la conseillère fédérale samedi après le doublé suisse obtenu en descente grâce à Marco Odermatt et Franjo von Allmen.

«On ne peut pas bouder notre plaisir. Ce n’est pas complètement démesuré si on dit qu'on est très fier de nos sportifs», a relevé la Socialiste, qui a tenu à saluer «l’esprit d'équipe» qui règne chez Swiss-Ski. «Ils gagnent mais on a aussi le sentiment qu'ils sont véritablement des modèles pour le reste de l'équipe. Ça a l'air de bien fonctionner, chez les femmes aussi.»

«Il faut leur montrer qu'ils comptent pour nous»

La Jurassienne de 61 ans a également fait part de son admiration envers Odermatt et von Allmen. «Je trouve que ce sont de belles personnes, des jeunes qui sont des modèles pour d'autres jeunes. Il faut leur montrer qu'ils comptent pour nous, qu'ils sont précieux et qu'il faut qu'ils fassent attention à eux. Ils ont des familles, des copines, des copains, il faut alors qu'on prenne soin d'eux», a estimé la cheffe du département fédéral de l’intérieur, qui s’est «lâchée» avec les deux héros du jour lorsque le tube «Sweet Caroline» a retenti dans l’aire d’arrivée.

Vendredi soir déjà, lors de la remise des prix après la première victoire en Coupe du monde de von Allmen en super-G, Elisabeth Baume-Schneider s’était laissé aller à quelques pas de danses (à voir dans la vidéos ci-dessous) avec la nouvelle pépite du ski alpin helvétique. «C’était très sympa qu'il soit d'accord que je sois là, à côté de lui. J’étais très fière pour lui. Surtout, je ne lui ai pas porté malheur vu qu’il est à nouveau sur le podium aujourd’hui !»