L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques

Les Jeux olympiques d'hiver à Milan et Cortina approchent à grands pas, et les places de départ pour le ski alpin seront bientôt attribuées. Les courses à Wengen feront office d'épreuves de qualification olympiques pour certains athlètes.

Justin Murisier n’a pas encore rempli les critères pour prétendre à une place aux JO. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann ATS

Quatre places par discipline, onze athlètes au total par sexe: c'est ainsi que Swiss-Ski peut nommer ses athlètes pour les prochains JO. Il s'agit du quota maximal, mais les entraîneurs de l'équipe masculine sont néanmoins confrontés à des décisions difficiles.

En effet, alors que les quatre places en slalom géant sont pratiquement attribuées (Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni), l'équipe de vitesse est trop fournie. Cinq skieurs par discipline ont déjà rempli les critères olympiques (une place dans le top 7 ou deux dans le top 15). Il est fort probable que la liste s'allonge encore après le week-end du Lauberhorn.

Cela signifie que d'ici le 26 janvier, date à laquelle Swiss Olympic annoncera les sélections sur recommandation de Swiss-Ski, les entraîneurs devront décevoir l'un ou l'autre athlète. Outre les résultats, des facteurs tels que la forme, le potentiel et la santé seront également pris en compte.

Les beaux souvenirs d'Alexis Monney à Bormio

Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney ont déjà atteint les limites requises en descente et en super-G. S'ils restent en bonne santé, il serait surprenant, compte tenu de leur potentiel, que l'un d'entre eux ne soit pas sélectionné. Monney a toutefois eu un peu de mal à trouver son rythme cette saison jusqu'à sa 2e place à Livigno en fin d'année.

Mais dans le cas du Fribourgeois, un autre facteur vient s'ajouter et éclipse tout le reste: la saison dernière, il a remporté la descente à Bormio, où se dérouleront les épreuves olympiques masculines, et a terminé troisième du super-G. Avec ces résultats sur la «Pista Stelvio», il ne devrait pas être rayé de la liste.

Plusieurs skieurs de vitesse dans l'expectative

Il ne resterait donc plus qu'une place libre par discipline, que plusieurs skieurs convoitent. L'un d'entre eux est Niels Hintermann, qui a rempli les critères de sélection en descente. Après avoir vaincu un cancer, il pourrait couronner son retour par une participation aux Jeux. Wengen représente cependant un défi particulier pour le Zurichois de 30 ans: «Ce n'est pas tout à fait ma descente», a-t-il déclaré après l'entraînement de mardi. Il remarque surtout que «son corps n'est pas encore là où il était».

Stefan Rogentin, qui a rempli la moitié des critères de sélection en descente et tous ceux du super-G, est un autre candidat. Il est déjà monté deux fois sur le podium du super-G à Wengen. «Ici, il faut une bonne vitesse de base, puis il suffit de maîtriser les passages clés», a déclaré le Grison de 31 ans.

En super-G, Loïc Meillard, véritable spécialiste technique, fait également partie des concurrents. Non seulement il a rempli les critères de sélection, mais il est déjà monté sur le podium en 2022 à Bormio, où il a terminé au troisième rang.

Les outsiders dans la course aux places olympiques en vitesse sont Alessio Miggiano, qui aurait rempli les critères de descente grâce à sa 5e place à Gröden, Marco Kohler et, de manière quelque peu surprenante, Justin Murisier, qui n'a obtenu jusqu'à présent que deux 16e places comme meilleurs résultats cet hiver. Il lui faudra réaliser un exploit particulier à Wengen ou une semaine plus tard à Kitzbühel pour se mettre en valeur.

Situation ouverte en slalom

La situation est encore plus ouverte en slalom. Seuls Loïc Meillard et Tanguy Nef ont pleinement rempli les critères de sélection. Deux places sont encore à pourvoir, pour lesquelles quatre athlètes vont sans doute se battre: Daniel Yule, Mathias Iten, Ramon Zenhäusern et Marc Rochat.

Les résultats à Wengen joueront un rôle central, ce qui pourrait profiter à Yule. Le Valaisan de 32 ans apprécie cette piste, puisqu'il ne s'est jamais classé moins bien que 12e lors des sept derniers slaloms à Wengen. Son meilleur résultat remonte à il y a quatre ans, avec une 2e place. Cette saison, Yule n'a toutefois pas encore trouvé son rythme, ne se classant qu'une seule fois dans le top 20, avec une 11e place à Gurgl. Ses concurrents au sein de l'équipe comptent bien profiter de cette situation.