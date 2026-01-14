L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques

par Michael Lehmann

14.1.2026 - 16:27

Les Jeux olympiques d'hiver à Milan et Cortina approchent à grands pas, et les places de départ pour le ski alpin seront bientôt attribuées. Les courses à Wengen feront office d'épreuves de qualification olympiques pour certains athlètes.

Justin Murisier n’a pas encore rempli les critères pour prétendre à une place aux JO.
Justin Murisier n’a pas encore rempli les critères pour prétendre à une place aux JO.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann

14.01.2026, 16:27

14.01.2026, 16:38

Quatre places par discipline, onze athlètes au total par sexe: c'est ainsi que Swiss-Ski peut nommer ses athlètes pour les prochains JO. Il s'agit du quota maximal, mais les entraîneurs de l'équipe masculine sont néanmoins confrontés à des décisions difficiles.

En effet, alors que les quatre places en slalom géant sont pratiquement attribuées (Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni), l'équipe de vitesse est trop fournie. Cinq skieurs par discipline ont déjà rempli les critères olympiques (une place dans le top 7 ou deux dans le top 15). Il est fort probable que la liste s'allonge encore après le week-end du Lauberhorn.

Géant d’Adelboden. Reçu 5 sur 5 ! Marco Odermatt reste maître dans «son» jardin

Géant d’AdelbodenReçu 5 sur 5 ! Marco Odermatt reste maître dans «son» jardin

Cela signifie que d'ici le 26 janvier, date à laquelle Swiss Olympic annoncera les sélections sur recommandation de Swiss-Ski, les entraîneurs devront décevoir l'un ou l'autre athlète. Outre les résultats, des facteurs tels que la forme, le potentiel et la santé seront également pris en compte.

Les beaux souvenirs d'Alexis Monney à Bormio

Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney ont déjà atteint les limites requises en descente et en super-G. S'ils restent en bonne santé, il serait surprenant, compte tenu de leur potentiel, que l'un d'entre eux ne soit pas sélectionné. Monney a toutefois eu un peu de mal à trouver son rythme cette saison jusqu'à sa 2e place à Livigno en fin d'année.

Mais dans le cas du Fribourgeois, un autre facteur vient s'ajouter et éclipse tout le reste: la saison dernière, il a remporté la descente à Bormio, où se dérouleront les épreuves olympiques masculines, et a terminé troisième du super-G. Avec ces résultats sur la «Pista Stelvio», il ne devrait pas être rayé de la liste.

Beaver Creek. Alexis Monney avance serein et ambitieux : «Je suis le même»

Beaver CreekAlexis Monney avance serein et ambitieux : «Je suis le même»

Plusieurs skieurs de vitesse dans l'expectative

Il ne resterait donc plus qu'une place libre par discipline, que plusieurs skieurs convoitent. L'un d'entre eux est Niels Hintermann, qui a rempli les critères de sélection en descente. Après avoir vaincu un cancer, il pourrait couronner son retour par une participation aux Jeux. Wengen représente cependant un défi particulier pour le Zurichois de 30 ans: «Ce n'est pas tout à fait ma descente», a-t-il déclaré après l'entraînement de mardi. Il remarque surtout que «son corps n'est pas encore là où il était».

Stefan Rogentin, qui a rempli la moitié des critères de sélection en descente et tous ceux du super-G, est un autre candidat. Il est déjà monté deux fois sur le podium du super-G à Wengen. «Ici, il faut une bonne vitesse de base, puis il suffit de maîtriser les passages clés», a déclaré le Grison de 31 ans.

Le président de Swiss-Ski. «Tout le monde parle toujours du ski alpin, mais...»

Le président de Swiss-Ski«Tout le monde parle toujours du ski alpin, mais...»

En super-G, Loïc Meillard, véritable spécialiste technique, fait également partie des concurrents. Non seulement il a rempli les critères de sélection, mais il est déjà monté sur le podium en 2022 à Bormio, où il a terminé au troisième rang.

Les outsiders dans la course aux places olympiques en vitesse sont Alessio Miggiano, qui aurait rempli les critères de descente grâce à sa 5e place à Gröden, Marco Kohler et, de manière quelque peu surprenante, Justin Murisier, qui n'a obtenu jusqu'à présent que deux 16e places comme meilleurs résultats cet hiver. Il lui faudra réaliser un exploit particulier à Wengen ou une semaine plus tard à Kitzbühel pour se mettre en valeur.

Le skieur parfait de Justin Murisier

Le skieur parfait de Justin Murisier

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le Valaisan Justin Murisier «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Situation ouverte en slalom

La situation est encore plus ouverte en slalom. Seuls Loïc Meillard et Tanguy Nef ont pleinement rempli les critères de sélection. Deux places sont encore à pourvoir, pour lesquelles quatre athlètes vont sans doute se battre: Daniel Yule, Mathias Iten, Ramon Zenhäusern et Marc Rochat.

Les résultats à Wengen joueront un rôle central, ce qui pourrait profiter à Yule. Le Valaisan de 32 ans apprécie cette piste, puisqu'il ne s'est jamais classé moins bien que 12e lors des sept derniers slaloms à Wengen. Son meilleur résultat remonte à il y a quatre ans, avec une 2e place. Cette saison, Yule n'a toutefois pas encore trouvé son rythme, ne se classant qu'une seule fois dans le top 20, avec une 11e place à Gurgl. Ses concurrents au sein de l'équipe comptent bien profiter de cette situation.

«Ce n’est pas ce que je voulais...». Slalom d’Adelboden : le sort s’acharne sur Loïc Meillard

«Ce n’est pas ce que je voulais...»Slalom d’Adelboden : le sort s’acharne sur Loïc Meillard

Le skieur parfait de Daniel Yule

Le skieur parfait de Daniel Yule

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur valaisan Daniel Yule «construit» son skieur parfait.

13.11.2025

Les plus lus

«Ça m'a tout simplement fait peur» - Menacée de mort, elle quitte la politique
L’équipe de Suisse face à un casse-tête avant les Jeux olympiques
Stupeur dans une station française : un bolide dévale une piste de ski !
Assignés à comparaître, les Clinton refusent d'aller s'expliquer
Engins pyrotechniques interdits à l'intérieur – 10'000 frs pour chaque victime