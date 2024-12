Organisé pour la première fois exclusivement en Italie, le Tour de Ski doit permettre à Beda Klee de revenir au premier plan. Remarquable cinquième l'an dernier, le Saint-Gallois de 26 ans reste toutefois sur une très décevante 26e place sur le 20 km classique de Davos.

Beda Klee tentera de revenir au premier plan. Keystone

Keystone-SDA, ats ATS

Beda Klee est toutefois convaincu qu'il répondra présent lors de ce Tour de Ski dont les trois coups seront donnés samedi à Dobbiaco. «L'hiver dernier, j'avais déjà connu un début de saison difficile, dit-il. Il ne manque pas grand-chose pour que le décic se produise: de bons entraînements, un meilleur feeling sur les skis et un peu de confiance en plus doivent me permettre de réussir une belle course.»

Le Saint-Gallois nourrit l'ambition de retrouver au plus vite une place parmi les dix premiers. A l'aise dans le sprint, Valerio Grond et Janik Riebli peuvent également tirer leur épingle du jeu dans le camp suisse.

Nadine Fähndrich espère, elle aussi, retrouver un rang plus conforme à son rang. Troisième du sprint par équipes de Davos avec Anja Weber, la Lucernoise a, en revanche, déçu en sprint individuel sur le 20 km. «Je veux me classer dans le top-ten. Mes derniers résultats, je sais, ne plaident pas en ma faveur, lâche-t-elle. On verra bien...»

Aucune étape en Suisse

Ce Tour de Ski se terminera comme chaque année avec l'ascension du Mont Cermis. Mais cette 18e édition innove dans la mesure où elle ne comprendra pour la première fois depuis 2013 aucune étape en Suisse. Elle semble promise à Johannes Klaebo et à Thérèse Johaug. Les deux Norvégiens peuvent égaler le record des quatre victoires de Dario Cologna et de Justyna Kowalczyk.

19. Tour de Ski. Programme. Dobbiaco (ITA). 1ère étape. Samedi 28 décembre: sprint (libre). – 2e étape. Dimanche 29 décembre: 15 km classique (départ en ligne). – 3e étape. Mardi 31e décembre: 20 km libre (départ individuel). – 4e étape: Mercredi, 1er janvier: 15 km classique (poursuite).

Val di Fiemme (ITA). 5e étape. Vendredi 3 janvier: sprint (classique). – 6e étape. Samedi 4 janvier: 20 km skiathlon. – 7e étape. Dimanche 5 janvier: 10 km libre (départ en ligne/montée de l'Alpe Cermis).

La sélection suisse. Messieurs: Jonas Baumann, Cyril Fähndrich, Valerio Grond, Beda Klee, Janik Riebli, Jason Rüesch, Antonin Savary.

Dames: Nadine Fähndrich, Lea Fischer, Marina Kälin, Nadja Kälin, Alina Meier, Anja Weber, Giuliana Werro.