Lena Häcki-Gross a effectué une superbe remontée dimanche dans la poursuite de Ruhpolding, où elle réside depuis plus de quatre ans. Seulement 17e du sprint, l'Obwaldienne a décroché une belle 5e place. Amy Baserga s'est quant à elle classée 12e.

Lena Häcki s'est ainsi offert son quatrième top 10 de la saison (image d’illustration). KEYSTONE

Auteure de deux fautes sur le pas de tir, Lena Häcki-Gross a terminé à 43''2 de la gagnante, l'Italienne Lisa Vittozzi, qui n'a manqué qu'une seule des vingt cibles. La leader du biathlon féminin helvétique a tout de même échoué à plus de 30 secondes du podium.

Lena Häcki s'est ainsi offert son quatrième top 10 de la saison, le troisième dans le cadre d'une poursuite. Elle a obtenu ses meilleurs résultats de l'hiver début décembre à Hochfilzen, terminant 4e du sprint et 2e de la poursuite. Quant à la Zurichoise Amy Baserga, elle a égalé son meilleur résultat en carrière avec sa 12e place.

Sebastian Stalder dégringole

Chez les messieurs, Sebastian Stalder était en course pour le podium jusqu'au quatrième et dernier tir. Le Zurichois faisait partie du groupe de tête, mais deux tirs ratés l'ont fait dégringoler à la 19e place. Son coéquipier Niklas Hartweg a fini juste derrière lui. Les Norvégiens ont réalisé un triplé. Johannes Dale-Skjevdal s'est imposé devant Vetle Sjaastad Christiansen et Johannes Thingnes Bö.

ats