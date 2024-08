Après un revirement spectaculaire dans la planification de la Coupe du monde de ski alpin, une descente devrait tout de même avoir lieu à Zermatt à partir de 2027. Bernhard Russi se prononce en faveur des nouveaux plans et demande une saison plus longue.

Bernhard Russi s'engage pour les courses à Zermatt. KEYSTONE

Bernhard Russi milite pour une réédition de la descente du Gornergrat des années 60.

Selon la légende du ski suisse, l'altitude, l'orientation et les conditions météorologiques de la région située à l'est de Zermatt sont idéales.

En adaptant le planning des compétitions, Russi veut également faire apprécier aux athlètes la saison de ski prolongée. Montre plus

Mardi, le «Blick» alémanique a rapporté qu'après de longues tergiversations, la FIS s'intéresserait à nouveau à une descente de la Coupe du monde à Zermatt. Le nouveau plan : au lieu de la descente entre la Suisse et l’Italie sur la «Gran Becca», Marco Odermatt et compagnie devraient effectuer une nouvelle édition de la descente du Gornergrat datant des années 60.

Avec ses six kilomètres, cette piste était à l'époque la plus longue du calendrier de la Coupe du monde. Bernhard Russi a maintenant fait des propositions à Zermatt pour une variante raccourcie. «Le terrain du Gornergrat, avec un départ à environ 2700 m et une arrivée à 1850 m à Schweigmatten, offre la marge de manœuvre nécessaire pour une attractivité maximale», écrit la légende du ski suisse dans une chronique du «Blick».

L’altitude et une orientation nord-ouest idéale permettraient «de disputer des disciplines de vitesse parfaites même au printemps», avance Russi. Avant de poursuivre : «Comme l'ont montré les derniers hivers, il y a plus de neige en mars qu'au début de l'hiver.»

Vers une saison prolongée ?

Le président du comité d'organisation Franz Julen a déjà confirmé que la FIS avait «tenu parole» et qu'elle avait fait «des propositions écrites pour les futures courses de Coupe du monde» sur le nouveau parcours du Gornergrat. Au lieu de se dérouler en novembre, les courses devraient avoir lieu fin mars ou début avril à partir de 2027. Cela signifierait une prolongation de la saison de ski, qui s'est terminée cette année l'avant-dernier week-end de mars à Saalbach-Hinterglemm.

Bien que les conditions soient toujours bonnes à Zermatt à ce moment-là, une extension du calendrier de la saison de ski alpin pourrait susciter le mécontentement du camp des athlètes.

Russi en est également conscient. «J'entends déjà certains skieurs et entraîneurs se plaindre de la surcharge de travail, du fait qu'il y a trop de courses et que la saison de Coupe du monde est trop longue et exigeante», prédit l'athlète de 75 ans, mais il rétorque : «Il y a une réponse à cela : une planification des compétitions raisonnable et adaptée aux besoins individuels ! Le ski de compétition mérite de rester sur le devant de la scène plus longtemps que quatre mois seulement.»

Russi ne révèle pas la nature exacte d'une planification adaptée des compétitions. Une prolongation de la saison pourrait toutefois alléger un calendrier de ski bien rempli.

Marco Odermatt s’en réjouit déjà

Marco Odermatt, dominateur de la Coupe du monde, a déjà laissé entendre mardi qu'il se réjouirait d'organiser des courses au Gornergrat. «En raison des expériences négatives que nous avons faites dans le domaine de la vitesse lors des dernières finales de la Coupe du monde à Saalbach et à Andorre, il est évident que nous devrions à l'avenir organiser les courses de mars dans des régions beaucoup plus élevées», a-t-il déclaré au «Blick».

«Je suis sûr qu'à Zermatt, nous bénéficierions également d'excellentes conditions et surtout de conditions équitables en fin de saison.» Le Nidwaldien de 26 ans y voit également un petit plus : «Contrairement à la Gran Becca, la retransmission télévisée depuis la piste du Gornergrat permettrait d'avoir à l'image le côté suisse du Cervin, beaucoup plus beau.»

Bernhard Russi espère également de telles images télévisées : «Cela ne fait aucun mal à la Coupe du monde de se présenter encore une fois sous les lumières glamour de Zermatt en fin de saison.»

La vue sur le Cervin depuis une fenêtre de train du «Gornergrat Bahn». KEYSTONE

