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Ski alpin à Zermatt-Cervinia Bulldozers sur le glacier du Théodule : les accusés acquittés

ATS

12.5.2026 - 12:42

La Cour de cassation italienne a confirmé lundi l'acquittement des quatre accusés dans le procès concernant des travaux en vue de courses de Coupe du monde de ski alpin à Zermatt-Cervinia en 2022 et 2023. La décision est désormais définitive.

Franz Julen et les trois autres accusés ont été définitivement acquittés (archive).
Franz Julen et les trois autres accusés ont été définitivement acquittés (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.05.2026, 12:42

La haute cour a déclaré inadmissible le recours du ministère public, comme l'avait fait en février la cour d'appel de Turin. Les accusés étaient le Haut-Valaisan Franz Julen, président du comité d'organisation des courses, l'ancien et l'actuel président des remontées mécaniques de Cervinia (I) ainsi que le conducteur de la pelle mécanique qui a creusé dans la glace.

Le parquet dénonçait l'excavation non autorisée selon lui du glacier du Théodule, sur 330 mètres de long et huit mètres de large, afin de préparer la piste de «Gran Becca».

Selon la législation italienne, les prévenus risquaient entre un et quatre ans de prison pour avoir effectué des travaux sans autorisation ou ne respectant pas les règles de l'art. En première instance, le parquet d'Aoste avait requis une peine de quatre mois de prison et une amende de 3600 euros (3400 francs) pour chacun des accusés.

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Selon le comité d'organisation, ces travaux devaient permettre aux athlètes, bénévoles et dameuses de rejoindre la piste de Coupe du monde «Gran Becca» depuis «Testa Grigia». Pour les enquêteurs toutefois, cette traverse a été réalisée dans une zone non affectée à la pratique du ski.

Les décisions rendues en première instance par le tribunal d'Aoste, puis par les juges de Turin et de Rome «démontrent la parfaite licéité et la régularité de l'action» des responsables mis en cause qui ont «toujours agi dans le plein respect de la loi», a réagi l'un des avocats des accusés, Corrado Bellora, cité par l'agence ansa.

Les épreuves n'avaient finalement pas eu lieu en raison de conditions météorologiques défavorables.

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