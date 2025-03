Pat Burgener et Isabelle Lötscher n'ont pas fait d'étincelles lors de la première de la nouvelle Snow League, lancée par Shaun White et très bien dotée. Cette épreuve réunit les meilleurs snowboardeurs et freeskieurs de half-pipe.

Burgener et Lötscher n’ont pas su brillé (illustration). IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA ATS

Le duo suisse a échoué à chaque fois lors des qualifications sur la Buttermilk Mountain d'Aspen.

Burgener s'est classé 4e dans son groupe de cinq et Lötscher a terminé dernière de son groupe de quatre.

La première édition de la Snow League comprend quatre étapes et se terminera en mars 2026 à Laax. Elle se poursuivra en décembre prochain au Secret Garden Resort de Zhangjiakou en Chine là où ont eu lieu les JO 2022. Le prize-money s'élève à 1,6 million de dollars.