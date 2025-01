L'avant-dernière course avant les Mondiaux à Lenzerheide n'a pas donné lieu à un exploit suisse. Joscha Burkhalter (14e) et Niklas Hartweg (17e) ont néanmoins livré une course solide lors du sprint Coupe du monde à Anterselva.

Joscha Burkhalter a été le meilleur Suisse vendredi lors du sprint à Anterselva (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Burkhalter (28 ans) a confirmé sa bonne forme, une semaine après avoir signé son premier top 10. Il lui a manqué 16''6 pour se hisser parmi les dix premiers. Sa faute au tir debout lui a coûté cher dans cette optique.

Hartweg (24 ans) a pour sa part manqué trois cibles, dont deux au tir debout. Un podium aurait été possible sans ces erreurs, car il a skié dans les temps des meilleurs et a fini 9''3 seulement derrière Burkhalter.

Les autres Suisses ont déçu et n'ont pas obtenu leur qualification pour la poursuite. Il s'agit de Sebastian Stalder (63e), Jérémy Finello (70e) et Dajan Danuser (78e).

Tarjei Boe s’impose... et annonce sa retraite !

La victoire a souri au Norvégien Tarjei Boe, qui s'est imposé pour la deuxième fois de l'hiver. Il a devancé son compatriote Sturla Laegreid, nouveau leader du général avec trois points d'avance sur Johannes Boe, seulement 9e après deux cibles ratées.

Quelques minutes après sa victoire, Tarjei Boe (36 ans) a annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière au terme de la saison. Son cadet Johannes (31 ans) avait fait une annonce similaire la semaine dernière.