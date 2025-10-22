«Ça m'a fait beaucoup pleurer» - Le douloureux dilemme d'Ester Ledecka

  1. Clients Privés
JO 2026 Le douloureux dilemme d'Ester Ledecka

ATS

22.10.2025 - 17:54

Championne olympique en ski alpin et en snowboard, Ester Ledecka veut «entrer dans l'histoire» en participant aux JO 2026 dans deux sports différents pour la troisième fois de suite. Elle devra pourtant vraisemblablement renoncer à la descente, discipline reine du ski, faute de calendrier compatible.

Ester Ledecka a pris sa décision pour les Jeux de Milan-Cortina.
Ester Ledecka a pris sa décision pour les Jeux de Milan-Cortina.
IMAGO/Italy Photo Press

Keystone-SDA

22.10.2025, 17:54

22.10.2025, 17:55

En 2018, la Tchèque de 30 ans avait impressionné en devenant à la fois championne olympique du super-G en ski alpin et du géant parallèle en snowboard. Elle avait ensuite conservé son titre en snowboard lors des JO 2022.

L'année prochaine lors des Jeux de Milan-Cortina (6-24 février), Ledecka pourra participer au super-G et en snowboard. Mais elle devra sans doute renoncer à la descente, discipline reine du ski alpin dans laquelle elle a été médaillée de bronze mondial en février.

Milan-Cortina 2026. Ski alpin ou snowboard aux JO, Ester Ledecka devra choisir !

Milan-Cortina 2026Ski alpin ou snowboard aux JO, Ester Ledecka devra choisir !

La raison? Un programme de compétition incompatible, avec la descente prévue à Cortina à 11h30 le 8 février et le géant parallèle en snowboard programmé une heure et demie plus tard à Livigno, à quelque 300 km et cinq heures de route de Cortina. «Cela m'a fait beaucoup pleurer», a admis Ledecka lors d'un point presse à Prague. «Mais je pourrai dire que j'ai tout fait pour essayer (de convaincre les organisateurs de changer le programme).»

«Je sais que ce n'est pas facile à organiser, mais je suis la seule athlète qualifiable dans deux sports différents aux JO pour la troisième fois de suite», a souligné Ester Ledecka. «J'espérais qu'ils prennent ça en compte. Mais ils ne l'ont pas fait.»

Milan-Cortina 2026. Ester Ledecka va «bombarder» la nouvelle présidente du CIO

Milan-Cortina 2026Ester Ledecka va «bombarder» la nouvelle présidente du CIO

La skieuse et snowboardeuse ne jette pas l'éponge pour autant. «Je m'accroche à toutes les infimes possibilités», a-t-elle souligné. «Pour la première fois de ma vie, j'en viens à espérer qu'il pleuve ou qu'il neige pour la descente. On fera une danse de la pluie en espérant que la course soit reportée», a-t-elle ajouté avec un sourire amer.

Le président de la Fédération internationale de ski Johan Eliasch a proposé un transfert en hélicoptère. L'option semble plus digne d'un film d'action que d'une performance sportive. «Cela me ferait finir la descente, enlever mes skis, attraper à une main une échelle qui pendrait d'un hélicoptère avec mon snowboard dans l'autre main avant de voler à travers les montagnes. Et ensuite l'hélicoptère me déposerait en haut de la piste, je m'élancerais et je gagnerais la course de snowboard», a-t-elle raconté. «Idéalement c'est mon plan, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne comme ça.»

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les ambitions de Lara Gut-Behrami, Camille Rast et Malorie Blanc

Les trois skieuses helvétiques font le point avant le début de la saison. Chacune entame cet hiver olympique avec beaucoup d'interrogations, mais aussi avec quelques certitudes.

14.10.2025

