Géant de Spindleruv Mlyn Camille Rast au pied du podium en Tchéquie, Sara Hector s’impose

ATS

24.1.2026 - 14:30

Camille Rast a pris la 4e place du géant à Spindleruv Myln, en Tchéquie. Sara Hector l'a emporté devant les Américaines Paula Moltzan et Mikaela Shiffrin. Magnifiques 6e place pour Sue Piller et 11e place pour Vanessa Kasper.

Le podium a été manqué de peu pour Camille Rast.
Le podium a été manqué de peu pour Camille Rast.
AP

Keystone-SDA

24.01.2026, 14:30

24.01.2026, 14:36

Du chocolat pour Camille Rast. Mais la skieuse de Vétroz peut se rassurer en se disant qu'elle aurait pu faire un zéro pointé, comme la leader de la discipline Julia Scheib, sortie sur le second tracé.

Au même endroit que l'Autrichienne et alors qu'elle signait les meilleurs partiels, la Valaisanne s'est fait une frayeur. Ce coup de frein lui a fait perdre de la vitesse et probablement une demi-seconde. Quatrième à 0''33 de Sara Hector, elle aurait pu viser la victoire. Reste que cette quatrième place permet à Rast de grignoter des points à Scheib au classement du géant.

Le résultat d'ensemble helvétique est extrêmement encourageant avec la 6e place de Sue Piller et la 11e de Vanessa Kasper. Les deux femmes ont validé leur ticket pour les JO.

Magnifique 9e au terme du tracé initial, Sue Piller a réussi une superbe deuxième manche histoire de confirmer. La Fribourgeoise a attaqué et fait preuve d'une belle stabilité sur les skis. Celle que l'on surnomme «Sushi» a décroché son ticket pour les JO, puisqu'il fallait une 7e place comme critère de sélection.

Très bon résultat également pour Vanessa Kasper. Avec cette 11e place, la Grisonne de 29 ans a même battu le meilleur résultat de sa carrière qui datait de...mardi dernier avec une 14e place à Plan de Corones.

Wendy Holdener a elle aussi marqué des points en terminant au 20e rang. La Schwytzoise sera certainement en confiance pour le slalom de dimanche.

Spindleruv Mlyn. Un nouveau podium en ligne de mire pour Camille Rast

Spindleruv MlynUn nouveau podium en ligne de mire pour Camille Rast

