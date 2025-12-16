  1. Clients Privés
Courchevel Camille Rast deuxième derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin

ATS

16.12.2025 - 21:48

Camille Rast a pris la 2e place du slalom nocturne de Courchevel mardi. La championne du monde n'a été battue que par Mikaela Shiffrin qui signe son 105e succès en Coupe du monde.

Keystone-SDA

16.12.2025, 21:48

16.12.2025, 22:56

L'Américaine a devancé la Valaisanne d'1''55 et l'Allemande Emma Aicher d'1''71. L'athlète de Vétroz peut clairement se satisfaire de ce 6e podium, le 5e dans la discipline. Sans une erreur en deuxième manche, elle aurait pu se rapprocher de Shiffrin, mais elle aurait sans doute concédé plus d'une seconde à la maîtresse absolue du virage court. Ceci étant, Camille Rast continue d'enchaîner les bons résultats, malgré cette hanche qui continue à l'embêter parfois.

«La course s'est très bien passée, je suis satisfaite,a déclaré la Valaisanne au micro de SRF. J'ai commis beaucoup d'erreurs en deuxième manche, mes chaussures étaient un peu trop souples. Mais c'était solide et je veux continuer comme ça. Vu que je ne suis pas du matin, j'ai pu faire la grasse matinée. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles j'aime le slalom nocturne. De plus, l'ambiance est complètement différente, je la trouve très cool.»

L'Américaine signe un 4 sur 4 en slalom cet hiver. A voir comment ce va se passer à Semmering durant les Fêtes.

Wendy Holdener n'est pas franchement la plus à l'aise sur cette piste Emile-Allais. 8e à l'issue du tarcé initial, la Schwytzoise n'a pu faire mieux que 7e. Mais ce n'est finalement pas si mal que ça si l'on prend en compte l'impressionnante cabriole de la skieuse d'Unteriberg après avoir passé la ligne en première manche.

Anuk Brändli a elle décroché le meilleur résultat de sa jeune carrière. Pour sa neuvième course de Coupe du monde, la Grisonne de 22 ans a terminé 14e.

Trop timide en première manche, Mélanie Meillard a donné l'impression d'attaquer un peu plus lors de son second passage. Malheureusement, cela ne s'est pas matérialisé au niveau du chrono avec la 17e place finale.

Eliane Christen a marqué des points pour la sixième fois de sa carrière en slalom. L'Uranaise de 26 ans se contentera volontiers de son 19e rang.

Janine Maechler et Selina Egloff n'ont pas réussi à se qualifier. Aline Höpli, Nicole Good, Aline Danioth et Amélie Klopfenstein n'ont pour leur part pas rallié l'arrivée en première manche.

