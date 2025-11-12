Trois semaines après le coup d'envoi de la Coupe du monde à Sölden, les dames disputeront samedi à Levi le premier slalom de l'hiver olympique. La championne du monde Camille Rast démarre avec un léger handicap mais de grandes ambitions, alors que Wendy Holdener est revenue à son meilleur niveau.

Championne du monde en slalom, Camille Rast a un nouveau statut à défendre. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jonas Schneeberger ATS

Des températures élevées ont entraîné des conditions d'entraînement défavorables dans le nord de la Finlande la semaine dernière. Cette circonstance a joué en faveur des slalomeuses suisses, qui ont pu s'entraîner à Saas-Fee sur une piste parfaitement verglacée et simuler ainsi les conditions attendues samedi à Levi.

«Ce que le domaine skiable de Saas-Fee et nos entraîneurs nous offrent ici est tout simplement génial», a ainsi déclaré Wendy Holdener à «Blick» avant de partir pour Levi. «Les possibilités d'entraînement à Saas-Fee sont extrêmement précieuses», a pour sa part expliqué Camille Rast, qui a voyagé samedi vers la Finlande.

Rast en veut plus

Pour le reste, les voyants sont plutôt au vert à l'entame de cet hiver olympique. Camille Rast l'aborde en confiance après avoir explosé au plus haut niveau la saison passée: la Valaisanne de 26 ans, championne du monde 2025 de slalom, est tout simplement no 1 de la liste de départ en Coupe du monde (WCSL).

Auteure de son premier podium à ce niveau en novembre 2024 à Gurgl, Camille Rast s'était ensuite imposée à Killington début décembre et à Flachau en janvier. Avant de s'offrir un inattendu titre mondial à la mi-février à Saalbach et de terminer 3e de la Coupe du monde de la spécialité.

Depuis sa chute à Sestrières en février, Camille Rast souffre cependant de douleurs à la hanche gauche. Elle a dû être drainée deux fois durant l'été et a enregistré un nouveau revers après Sölden. Elle a parfois un peu de mal à cause des douleurs, mais ses chronos sont bons, assure-t-elle.

La Valaisanne ne se met en tout cas pas la pression, bien au contraire: «Bien sûr, j'en veux plus, mais la pression a diminué parce que j'ai atteint ou dépassé beaucoup de mes objectifs». Quand elle prend du plaisir, elle est rapide, souligne-t-elle. La décontraction ne doit donc en aucun cas être perdue.

Holdener en confiance

La préparation de Wendy Holdener s'est déroulée sans complications. «Je suis satisfaite. Si je compare avec 2024 ou 2023, l'été a été plus calme. J'ai pu bien travailler, mettre en œuvre mon plan d'entraînement et malgré tout aussi profiter de l'été», se réjouit la Schwytzoise, 6e de la Coupe du monde 2024/25 de slalom.

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays. KEYSTONE

«De plus, j'étais à nouveau contente d'être sur la route. Ce sont déjà trois points essentiels», poursuit Wendy Holdener, qui compte déjà quatre podiums à Levi – le dernier en 2022 – alors qu'il ne s'agit pas d'une de ses pistes préférées.

Après la période particulièrement difficile vécue après le décès de son frère Kevin au printemps 2024, après une blessure à une cheville subie au cours de la saison 2023/24, Wendy Holdener a retrouvé sa rage de vaincre l'hiver dernier. Avec comme récompense trois nouvelles médailles mondiales, dont l'argent du slalom.

«L'objectif est en tout cas qu'il faille à nouveau compter avec moi. Le fait que je sois si bien revenue la saison dernière après un début difficile m'a fait du bien. Si je réalise une meilleure entrée en matière, beaucoup de choses sont possibles», assure la Schwytzoise de 32 ans.

Meillard mise tout sur le slalom

Mélanie Meillard, numéro 3 helvétique sur le virage court, se concentre elle entièrement sur sa discipline de prédilection après un excellent exercice 2024/25 lors duquel elle a fait son retour dans l'élite élargie avec huit top 10 en dix slaloms et une 8e place finale en Coupe du monde de la discipline. Elle doit confirmer.