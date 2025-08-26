  1. Clients Privés
«Je vais les faire souffrir» Camille Rast et Malorie Blanc transpirent avant l'hiver

Nathan Philipona, Laurent Morel & Johan Tachet

26.8.2025

Après une saison intense, Camille Rast et Malorie Blanc ont eu besoin de repos. Mais les deux Valaisannes sont désormais lancées vers l'hiver olympique à venir. Avec de nombreux voyages à l'horizon. Rencontre.

Préparation estivale intense pour Camille Rast et Malorie Blanc

Préparation estivale intense pour Camille Rast et Malorie Blanc

Après une saison 2024/25 remarquable, les deux skieuses se préparent pour celle à venir. Sous les ordres du coach renommé Florian Lorimier, elles travaillent actuellement à Neuchâtel leur condition physique avant de s'envoler vers l'Amérique du Sud.

26.08.2025

Nathan Philipona, Laurent Morel & Johan Tachet

26.08.2025, 16:17

Un titre de championne du monde et des exploits à répétition pour l'une, un premier podium dès son deuxième départ en Coupe du monde pour l'autre: l'hiver 2024-2025 a été pour le moins extraordinaire pour Camille Rast et Malorie Blanc. Il leur a d'ailleurs fallu quelques semaines pour digérer chacune leur nouveau statut. Et tant la Vétrozaine que l'Ayentôte ne cherchent pas à tout prix à exposer leur vie au grand public. Se mettre en retrait leur a fait le plus grand bien. «J'ai pris le mois de juillet pour moi, zéro demande, juste de l'entraînement et du temps avec mes proches», raconte Camille Rast.

Swiss-Ski Night. Marco Odermatt et Camille Rast à l'honneur

Swiss-Ski NightMarco Odermatt et Camille Rast à l'honneur

La notoriété implique naturellement son lot de sollicitations que les deux Valaisannes apprennent à gérer. «Le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux», explique celle qui s'est également offert ses deux premiers succès en Coupe du monde l'hiver dernier. «J'ai dû apprendre à filtrer, à mettre des limites avec les médias et les partenaires. Il faut trouver le bon équilibre.» Malorie Blanc partage ce ressenti: «Cet hiver, après mon podium de Sankt Anton, mes parents ont reçu de nombreuses demandes. Ça m'a fait bizarre, mais c'est une expérience. Aujourd'hui, je sais qu'il faut trier et trouver un bon équilibre.»

St-Anton. Colossale surprise d'une jeune Valaisanne, 2e avec le dossard 46 !

St-AntonColossale surprise d'une jeune Valaisanne, 2e avec le dossard 46 !

Car la priorité reste l'entraînement. Et la préparation estivale est un mal nécessaire pour pouvoir performer lors du prochain hiver. Depuis plusieurs semaines, les deux Valaisannes ont repris un rythme soutenu sous la houlette de leur préparateur physique neuchâtelois Florian Lorimier.

Direction l'Amérique du Sud pour préparer les JO

Et les prochaines semaines s'annoncent chargées pour les deux championnes. Camille Rast, qui souffre encore à la hanche meurtrie lors de sa chute à Sestrières en février (Son mal ? Le syndrome de Morel-Lavallée), se rendra en Terre de Feu, dans la station de Cerro Castor près d'Ushuaïa avant de revenir en Suisse, puis d'enchaîner avec la reprise de la Coupe du monde à Sölden, Levi, Gurgl et en Amérique du Nord.

Slalom de Sestrières. Camille Rast chute violemment à quelques mètres de l’arrivée !

Slalom de SestrièresCamille Rast chute violemment à quelques mètres de l’arrivée !

Pour Malorie Blanc, un voyage au Chili sera suivi d'un retour en Suisse, puis d'un nouveau voyage en Amérique du Nord (Copper Mountain) avant d'entamer la saison de Coupe du monde en décembre à Saint-Moritz. «On est habituées à voyager, ça fait partie de notre métier», relativise la skieuse d'Ayent.

Elles se réjouissent même que les choses sérieuses reprennent dans une saison lors de laquelle les Jeux olympiques de Milan/Cortina d'Ampezzo revêtiront évidemment une importance toute particulière. Cependant, elles n'en font pas un véritable objectif et ne se mettent pas de pression particulière. «C'est excitant, un peu effrayant aussi, mais je préfère rester dans les choses simples. Si ça fonctionne tant mieux, sinon ce ne sera pas grave», poursuit Malorie Blanc.

Camille Rast préfère voir, de son côté, l'hiver dans son ensemble. «En ski alpin, on ne prépare pas un pic de forme comme dans les sports d'endurance. L'objectif, c'est d'être performante toute la saison. Les JO, ce sera un moment à part, avec plus de monde, plus d'intensité, et j'ai hâte de le découvrir.»

Les deux athlètes s'entraînent sous la houlette de Florian Lorimier.
Les deux athlètes s'entraînent sous la houlette de Florian Lorimier.
LMO

