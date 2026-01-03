Succès tant attendu pour Rast qui rend hommage à Crans-Montana

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Géant de Kranjska Gora Succès tant attendu pour Rast qui rend hommage à Crans-Montana

ATS

3.1.2026 - 13:58

Camille Rast tient sa première victoire de la saison. La Valaisanne a remporté samedi le géant de Kranjska Gora, cueillant ainsi son premier succès dans cette discipline en Coupe du monde et le troisième au total sur le Cirque blanc.

Keystone-SDA

03.01.2026, 13:58

03.01.2026, 15:24

Géant de Kranjska Gora. Impériale, Rast en pole après la première manche en Slovénie

Géant de Kranjska GoraImpériale, Rast en pole après la première manche en Slovénie

Elle «tournait autour» depuis plusieurs semaines. Deuxième du slalom de Courchevel le 16 décembre, deux fois 2e à Semmering le week-end précédent avec 0''14 de retard en géant et 0''09 en slalom, Camille Rast a enfin transformé l'essai dimanche en Slovénie.

En tête après une première manche qu'elle avait été la première à négocier, la skieuse de Vétroz refermait pour la première fois le portillon en géant. Et elle n'a pas failli: elle a conservé 0''20 d'avance sur Julia Scheib (2e), qui pointait au 5e rang après la première manche avec 0''41 de retard.

Kranjska Gora. Camille Rast peut-elle signer son premier succès de la saison ?

Kranjska GoraCamille Rast peut-elle signer son premier succès de la saison ?

«C'est génial», a-t-elle lâché d'emblée au micro de la FIS. «Mais je tiens avant tout à rendre hommage aux victimes du tragique accident de Crans-Montana et à leurs familles. On court pour eux ce week-end», a-t-elle poursuivi.

Camille Rast, qui arborait comme les autres Suissesses un brassard noir, leur a rendu le plus beau des hommages en offrant au ski féminin suisse sa première victoire de la saison. La recette de ce succès? «Je continue à beaucoup travailler. Et je prends du plaisir sur les skis», a-t-elle encore souligné.

Régularité

La skieuse de Vétroz a donc décroché son troisième succès en Coupe du monde, après avoir triomphé deux fois en slalom l'hiver dernier (à Killington et à Flachau). Sa régularité est remarquable: si l'on excepte les deux premières courses de la saison, le géant de Sölden (15e) et le slalom de Levi (15e), lors desquelles sa hanche la faisait encore beaucoup souffrir, elle n'a pas quitté le top 10.

Semmering. Mikaela Shiffrin s’impose d’un souffle devant Camille Rast !

SemmeringMikaela Shiffrin s’impose d’un souffle devant Camille Rast !

La championne du monde 2025 de slalom en est à huit top 5 sur ses neuf derniers départs, avec désormais quatre podiums d'affilée. En géant, elle reste même sur cinq top 5 consécutifs. Elle pointe d'ailleurs au 2e rang de la Coupe du monde de géant, certes loin derrière Julia Scheib (à 119 longueurs), et conforte sa 2e place du classement général derrière Mikaela Shiffrin (à 140 points).

Top 20 pour Sue Piller

Quatre autres Suissesses ont marqué des points dans ce sixième géant de la saison, mais aucune d'elles n'a pu prendre place parmi les 15 premières. Wendy Holdener, probante 15e à Semmering sept jours plus tôt, a déçu: la Schwytzoise a perdu quatre rangs en deuxième manche pour se classer 23e.

Semmering. Camille Rast en feu : deuxième place magistrale en géant

SemmeringCamille Rast en feu : deuxième place magistrale en géant

Jolie performance en revanche de Sue Piller. La Fribourgeoise de 20 ans a pris des risques sur le second parcours, commettant certes une grosse faute pour terminer 20e. Elle inscrit ainsi pour la troisième fois des points en Coupe du monde, après ses 20e et 28e places obtenues début décembre au Mont-Tremblant.

La «revenante» Simone Wild (32 ans) a par ailleurs fini 26e, juste devant la jeune Dania Allenbach (18 ans) qui effectuait ses débuts sur le Cirque blanc samedi. Deux géants figurent encore au programme chez les dames avant les JO, à Plan de Corones le 20 janvier et à Spindleruv Mlyn quatre jours plus tard.

Sa première manche en vidéo

Camille Rast gagne son premier géant - Gallery
Camille Rast gagne son premier géant - Gallery. La joie de Camille Rast, qui a remporté son premier géant de Coupe du monde samedi

La joie de Camille Rast, qui a remporté son premier géant de Coupe du monde samedi

Photo: ATS

Camille Rast gagne son premier géant - Gallery. Les pensées de Camille Rast allaient notamment vers les victimes de l'incendie de Crans-Montana

Les pensées de Camille Rast allaient notamment vers les victimes de l'incendie de Crans-Montana

Photo: ATS

Camille Rast gagne son premier géant - Gallery
Camille Rast gagne son premier géant - Gallery. La joie de Camille Rast, qui a remporté son premier géant de Coupe du monde samedi

La joie de Camille Rast, qui a remporté son premier géant de Coupe du monde samedi

Photo: ATS

Camille Rast gagne son premier géant - Gallery. Les pensées de Camille Rast allaient notamment vers les victimes de l'incendie de Crans-Montana

Les pensées de Camille Rast allaient notamment vers les victimes de l'incendie de Crans-Montana

Photo: ATS

Les plus lus

«Quelqu'un a commis une erreur» à Crans-Montana
Une instruction ouverte contre les gérants du bar à Crans-Montana
«Tout s'est fait dans les normes», assure le propriétaire du bar
Nicolas Maduro, chute d'un homme du peuple à la poigne de fer
Succès tant attendu pour Rast qui rend hommage à Crans-Montana
Le commandant des pompiers se confie pour la première fois sur la nuit d'horreur de Crans-Montana