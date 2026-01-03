Succès tant attendu pour Rast qui rend hommage à Crans-Montana

Camille Rast tient sa première victoire de la saison. La Valaisanne a remporté samedi le géant de Kranjska Gora, cueillant ainsi son premier succès dans cette discipline en Coupe du monde et le troisième au total sur le Cirque blanc.

Camille Rast sta disputando una grandissima stagione e sulla "Podkoren" conquista anche il primo successo in Coppa del Mondo in gigante, chiudendo davanti a Julia Scheib e Paula Moltzan 🎿#AlpineSkiing #Rast #KranjskaGora pic.twitter.com/wMk6iHb8XF — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 3, 2026

Keystone-SDA ATS

Elle «tournait autour» depuis plusieurs semaines. Deuxième du slalom de Courchevel le 16 décembre, deux fois 2e à Semmering le week-end précédent avec 0''14 de retard en géant et 0''09 en slalom, Camille Rast a enfin transformé l'essai dimanche en Slovénie.

En tête après une première manche qu'elle avait été la première à négocier, la skieuse de Vétroz refermait pour la première fois le portillon en géant. Et elle n'a pas failli: elle a conservé 0''20 d'avance sur Julia Scheib (2e), qui pointait au 5e rang après la première manche avec 0''41 de retard.

«C'est génial», a-t-elle lâché d'emblée au micro de la FIS. «Mais je tiens avant tout à rendre hommage aux victimes du tragique accident de Crans-Montana et à leurs familles. On court pour eux ce week-end», a-t-elle poursuivi.

Camille Rast, qui arborait comme les autres Suissesses un brassard noir, leur a rendu le plus beau des hommages en offrant au ski féminin suisse sa première victoire de la saison. La recette de ce succès? «Je continue à beaucoup travailler. Et je prends du plaisir sur les skis», a-t-elle encore souligné.

Régularité

La skieuse de Vétroz a donc décroché son troisième succès en Coupe du monde, après avoir triomphé deux fois en slalom l'hiver dernier (à Killington et à Flachau). Sa régularité est remarquable: si l'on excepte les deux premières courses de la saison, le géant de Sölden (15e) et le slalom de Levi (15e), lors desquelles sa hanche la faisait encore beaucoup souffrir, elle n'a pas quitté le top 10.

La championne du monde 2025 de slalom en est à huit top 5 sur ses neuf derniers départs, avec désormais quatre podiums d'affilée. En géant, elle reste même sur cinq top 5 consécutifs. Elle pointe d'ailleurs au 2e rang de la Coupe du monde de géant, certes loin derrière Julia Scheib (à 119 longueurs), et conforte sa 2e place du classement général derrière Mikaela Shiffrin (à 140 points).

Top 20 pour Sue Piller

Quatre autres Suissesses ont marqué des points dans ce sixième géant de la saison, mais aucune d'elles n'a pu prendre place parmi les 15 premières. Wendy Holdener, probante 15e à Semmering sept jours plus tôt, a déçu: la Schwytzoise a perdu quatre rangs en deuxième manche pour se classer 23e.

Jolie performance en revanche de Sue Piller. La Fribourgeoise de 20 ans a pris des risques sur le second parcours, commettant certes une grosse faute pour terminer 20e. Elle inscrit ainsi pour la troisième fois des points en Coupe du monde, après ses 20e et 28e places obtenues début décembre au Mont-Tremblant.

La «revenante» Simone Wild (32 ans) a par ailleurs fini 26e, juste devant la jeune Dania Allenbach (18 ans) qui effectuait ses débuts sur le Cirque blanc samedi. Deux géants figurent encore au programme chez les dames avant les JO, à Plan de Corones le 20 janvier et à Spindleruv Mlyn quatre jours plus tard.

Sa première manche en vidéo

Camille Rast è in grandissima forma e lo dimostra anche nella prima manche del gigante sloveno, dove chiude al comando dopo aver sfruttato al meglio il pettorale numero 1 e la pista intonsa 💪



🎿 Rivivi la sua 1ª manche#AlpineSkiing #Rast #KranjskaGora pic.twitter.com/IJXpbWpKWY — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 3, 2026