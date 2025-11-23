Camille Rast réagit avec maestria, Mikaela Shiffrin impériale

Camille Rast a rapidement effacé sa décevante 15e place de Levi. La championne du monde en titre a pris la 3e place du deuxième slalom de la saison dimanche à Gurgl, où l'inévitable Mikaela Shiffrin a triomphé - avec la manière - pour la 103e fois en Coupe du monde. Wendy Holdener a quant à elle terminé au pied du podium.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

On prend les mêmes, et on recommence. Comme l'an dernier à Gurgl, Mikaela Shiffrin s'est imposée en devançant dans l'ordre Lara Colturi, Camille Rast et Wendy Holdener. L'Américaine a réussi une énième démonstration sur le second parcours, devançant sa dauphine albanaise de 1''23 pour signer son 66e succès dans la discipline.

Mikaela Shiffrin pointait déjà en tête à l'issue de la première manche. Mais la reine du slalom ne possédait que 0''31 d'avance sur Lara Colturi et 0''48 sur le duo Camille Rast/Wendy Holdener. L'Américaine, victorieuse avec une marge de 1''66 sur... Colturi à Levi, a mis le turbo l'après-midi pour faire presque aussi bien.

Rast «méga fière»

Troisièmes ex-aequo au terme de la première manche, Camille Rast et Wendy Holdener sont séparées au final par 0''18, soit le même écart qu'entre la Valaisanne et Lara Colturi. La championne du monde a réalisé le 11e temps sur le deuxième tracé pour décrocher son sixième podium en Coupe du monde, le quatrième en slalom.

«Ce n'est pas comparable avec ma 3e place de l'an passé», a souligné au micro de la chaîne SRF Camille Rast, qui avait cueilli son premier top 3 en Coupe du monde un an plus tôt sur la même piste. «La saison dernière avait été incroyable, et je reviens de loin après mes problèmes à la hanche», a-t-elle poursuivi.

«Je suis méga fière d'avoir réussi deux bonnes manches. Ma saison est maintenant lancée», s'est réjouie la skieuse de Vétroz, pour qui Mikaela Shiffrin n'est pas imbattable. «J'ai été aussi rapide qu'elle sur certains passages, comme dans le mur en deuxième manche à Levi. Mais pour la battre, il faut être au top du haut en bas sur les deux manches.»

La vice-championne du monde 2025 de slalom Wendy Holdener devra patienter avant de monter pour la 53e fois sur la boîte. La Schwytzoise, auteure du 13e chrono seulement dans la manche finale, fait néanmoins elle aussi bien mieux qu'à Levi huit jours plus tôt (8e rang). «C'était un peu compliqué la semaine dernière. C'est toujours difficile d'entamer une saison», a-t-elle relevé.

Une première pour Brändli

Les deux autres Suissesses qualifiées pour la deuxième manche ont tenu le choc l'après-midi, alors que 26 femmes ont été éliminées (dont 22 le matin). La Grisonne Anuk Brändli (22 ans), vice-championne du monde juniors de la spécialité en 2024, a ainsi inscrit ses premiers points en Coupe du monde en se classant 21e.

L'Uranaise Eliane Christen (26 ans) a quant à elle terminé pour la quatrième fois dans le top 30 à ce niveau (25e). Elle s'était révélée la saison dernière, décrochant son ticket pour les Mondiaux grâce à une 12e (Semmering) et à une 15e place (Kranjska Gora).

Jamais dans le bon rythme, Mélanie Meillard a en revanche connu l'élimination dès la première manche, avant la mi-course. La skieuse d'Hérémence, 8e de la Coupe du monde 2024/25 de la spécialité, avait déjà manqué son affaire à Levi avec un 22e rang. Elle tentera de se reprendre à son tour dès samedi prochain à Copper Mountain.

