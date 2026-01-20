Camille Rast s’offre un nouveau podium ! Julia Scheib impériale

Camille Rast est montée sur le podium lors du géant de Plan de Corones mardi en prenant la 2e place derrière l'Autrichienne Julia Scheib, qui domine la discipline cette saison. L'Italienne Federica Brignone, de retour à la compétition moins d'un an après sa grave blessure, a surpris tout le monde en prenant la 6e place.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Déjà 2e à l'issue du premier tracé derrière la Suédoise Sara Hector, Camille Rast a dû s'avouer vaincue face à la deuxième manche de feu réussie par Julia Scheib sur la neige des Dolomites. La Valaisanne de 26 ans a terminé avec 0''37 de retard sur l'Autrichienne, Hector se classant 3e à 0''46.

«Dans l'ensemble, c'était une bonne course», a réagi la championne du monde de slalom au micro de la SRF. «J'ai été un peu trop gentille dans la première manche, mais je suis très satisfaite de finir sur le podium ici, sur cette piste tellement difficile.»

Un labeur fructueux

Sa rivale Julia Scheib a signé son quatrième succès de l'hiver en géant après ceux obtenus à Sölden, Mont-Tremblant et Semmering. Cette dernière compte désormais 139 points d'avance sur Rast, alors qu'il reste trois courses à disputer dans la discipline (Spindleruv, Are et Lillehammer).

Mais la skieuse de Vétroz saura sans doute se satisfaire de son 7e podium de l'exercice. «Le travail réalisé en géant en valait la peine. Maintenant, je dois remonter sur la plus haute marche», a ajouté la Suissesse, qui avait remporté le précédent géant à Kranjska Gora devant la dominatrice de la discipline.

Avec Julia Scheib en géant et Mikaela Shiffrin en slalom, elle sait qu'elle aura face à elle deux grandes adversaires lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février). L'Américaine, à la recherche d'un podium en géant depuis exactement deux ans, a de son côté pris la 4e place en Italie.

Brignone directement dans le coup

La course a aussi été marquée par le retour à la compétition de Federica Brignone, moins de dix mois après sa grave blessure à la jambe gauche. L'Italienne, détentrice du gros globe de cristal, a été impressionnante et s'est classée au 6e rang, à 1''23 de la vainqueure du jour.

«C'était une course difficile au niveau des émotions», a commenté la Transalpine, interrogée par la SRF. «D'habitude, quand on se présente à une compétition, on sait plus ou moins où on en est et quels sont les objectifs. Mais aujourd'hui, tout était nouveau. C'était un test, et il fallait aussi supporter la tension pendant des heures, avec tout le monde qui m'attendait, tout ce public qui allait m'observer.»

Victime d'une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche lors des derniers championnats d'Italie, Federica Brignone avait déclaré avant la course ressentir des douleurs chaque jour. «Avec toute l'adrénaline, j'ai eu beaucoup moins mal que d'habitude aujourd'hui», s'est-elle réjouie. «Avec tout ce que j'ai traversé ces neuf derniers mois, c'est vraiment quelque chose de fantastique d'être là.»

Son «come-back» a impressionné ses concurrentes, et surtout Camille Rast. «Je suis allée chez ‹Fede› l'été dernier et j'ai quand j'ai vu sa jambe, je me suis dit que ça allait être compliqué», a confié la Valaisanne. «Qu'elle soit sixième dès son retour, c'est incroyable. Elle n'a certainement pas oublié comment skier et elle va très vite revenir au sommet.»

Holdener déçoit

Parmi les autres Suissesses présentes en deuxième manche, la Grisonne Vanessa Kasper a réalisé sa meilleure performance en Coupe du monde avec une 14e place. Les jeunes Dania Allenbach (18 ans, 22e) et Sue Piller (20 ans, 27e), ont terminé plus loin.

La déception est venue de Wendy Holdener, qui a terminé très loin des meilleures lors du premier tracé. La Schwytzoise a concédé plus de quatre secondes à Sara Hector pour terminer au 37e rang.

