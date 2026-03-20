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Finales de la Coupe d'Europe Carton suisse à Saalbach : un triplé et trois places fixes en Coupe du monde !

ATS

20.3.2026 - 10:57

Les Suisses ont largement dominé les dernières descentes de Coupe d'Europe de l'hiver. Sandro Manser, Lenz Hächler et Philipp Kälin ont signé un triplé chez les messieurs lors des finales à Saalbach, alors que Stefanie Grob a triomphé chez les dames.

Malgré sa 32e place vendredi, Gaël Zulauf s'est assuré une place fixe en Coupe du monde de descente la saison prochaine.
Malgré sa 32e place vendredi, Gaël Zulauf s'est assuré une place fixe en Coupe du monde de descente la saison prochaine.
KEYSTONE
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Keystone-SDA, Rédaction blue Sport

20.03.2026, 10:57

20.03.2026, 12:34

Sur la piste qui avait accueilli les Championnats du monde 2025, Sandro Manser (20 ans) a décroché sa deuxième victoire en Coupe d'Europe. Le Schwytzois a devancé respectivement de 9 et 18 centièmes Lenz Hächler et Philipp Kälin. Arnaud Boisset, Delio Kunz et Loïc Chable, qui ont terminé ex aequo à la 6e place, ont complété l'excellente performance des athlètes de Swiss-Ski.

Super-G de Verbier. Les skieurs suisses s’offrent un triplé en Coupe d’Europe

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Vice-champion du monde junior de super-G, Sandro Manser occupe la 2e place au classement final de la descente, derrière le Français Ken Caillot et devant le Vaudois Gaël Zulauf. Manser et Zulauf, lequel a dû se contenter de la 32e place vendredi, se sont ainsi assuré une place fixe en Coupe du monde de descente l’hiver prochain.

La saison dernière, Gaël Zulauf avait manqué cet objectif de justesse, échouant à un point de la 3e place. Cette fois-ci, la chance était du côté du Vaudois de 25 ans, qui termine avec... un point d'avance sur le 4e Lenz Hächler.

Pas de regret toutefois pour le Zougois de 22 ans, puisque, sauf immense retournement de situation, il va remporter le classement général de la Coupe d'Europe, ce qui lui permettra de s'aligner dans toutes les disciplines en Coupe du monde la saison prochaine.

Stefanie Grob (21 ans) a elle aussi fêté son deuxième succès à ce niveau. L'Appenzelloise a même fait coup double puisqu'elle s'adjuge le classement de la discipline. C'est la troisième fois déjà qu'elle obtient une place fixe en Coupe du monde, après y être parvenue en géant il y a deux ans puis en super-G l'an dernier.

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