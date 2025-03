Petra Vlhova a dû se soumettre à une nouvelle opération au genou droit. La Slovaque avait été victime il y a un peu plus d'un an d'une déchirure du ligament croisé et du ligament intérieur.

Keystone-SDA ATS

«Ce n'est pas ce que j'espérais partager, mais c'est la vie. Treize mois se sont écoulés depuis ma blessure, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour revenir sur le devant de la scène, mais malheureusement, je n'y suis pas parvenu. Vivre avec ce genou a même rendu la vie quotidienne comme un combat. C'est dur, mais je suis prête à me battre à nouveau», a écrit sur Instagram la championne olympique 2022 de slalom. Elle n'a évidemment pas pu skier cet hiver.