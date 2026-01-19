  1. Clients Privés
Ski alpin «Ce n'est pas drôle» - Deux vétérans suisses en eaux troubles

ATS

19.1.2026 - 11:02

La pression s'intensifie sur les épaules de Daniel Yule et de Ramon Zenhäusern. Tous deux membres de l'équipe de Suisse sacrée championne olympique en 2018 dans le Team Event, ils pourraient bien manquer les JO 2026 de Milan-Cortina.

Avant les Jeux olympiques, la pression s'intensifie sur les épaules de Daniel Yule.
Avant les Jeux olympiques, la pression s'intensifie sur les épaules de Daniel Yule.
ats

Keystone-SDA

19.01.2026, 11:02

19.01.2026, 11:24

«Frustrant.» C'est ainsi que Daniel Yule résumait dimanche son slalom de Wengen. Beaucoup de choses se sont bien passées, il se sentait mieux sur ses skis. «Mais deux erreurs m'ont coûté cher», a pesté le Valaisan, 18e du classement final.

Avec un seul top 15 obtenu cette saison, Daniel Yule ne remplit toujours pas les critères de sélection pour le grand rendez-vous italien. Le risque pris à l'intersaison avec un changement de matériel – passage chez Atomic après 19 ans passés sur des skis Fischer – ne paie pas.

«Ces nouveaux skis ont un caractère différent. Je l'ai un peu sous-estimé», convient le skieur du Val Ferret, qui trouve les Atomic «plus agressifs.» Les certitudes acquises au fil des ans ont ainsi été balayées. «Dès qu'une difficulté se présente, je skie comme sur des Fischer», ce qui ne fonctionne pas.

Zenhäusern retombe dans ses travers

A 33 ans, Ramon Zenhäusern vit lui aussi un exercice 2025/26 compliqué. Le Haut-Valaisan semblait pourtant avoir enfin obtenu le déclic espéré à Adelboden une semaine plus tôt, avec une grosse deuxième manche et un 15e rang synonyme de demi-ticket olympique. Mais le soufflé est très vite retombé.

Le vice-champion olympique 2018 de slalom, qui s'était dit «en pleine forme» avant le rendez-vous de Wengen, a échoué nettement en première manche (45e rang, sur 50 classés). Détendu et léger avant d'en découdre, il a semblé crispé sur la piste et a manqué le Top 30 pour près de huit dixièmes.

«Ce n'est pas drôle quand on ne trouve pas la solution», a déclaré Ramon Zenhäusern au micro de SRF. Souvent bon à l'entraînement, il ne parvient pas à reproduire cela en course. Le mal semble pour lui plus profond que pour Daniel Yule (33 ans en février), lequel doit «juste» s'adapter à son nouveau matériel.

Kitzbühel, dernier espoir

Mais le constat est le même pour les deux compères. Le champion du monde de la discipline Loïc Meillard, Tanguy Nef et le héros de Wengen Matthias Iten (6e dimanche) ayant tous les trois validé leur ticket pour les JO 2026, il ne reste plus qu'une place de départ à attribuer en slalom messieurs pour Swiss-Ski.

Daniel Yule et Ramon Zenhäusern devront donc réaliser dimanche prochain à Kitzbühel un exploit similaire à celui d'Iten à Wengen. Vainqueur à deux reprises à Kitzbühel (2020 et 2023), Yule semble mieux placé pour satisfaire aux exigences olympiques (un Top 7 ou deux Top 15). Mais l'optimisme n'est pas de mise.

