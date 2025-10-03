  1. Clients Privés
Federica Brignone «Ce n'était pas dit que je puisse de nouveau skier»

ATS

3.10.2025 - 10:41

Gravement blessée à la jambe gauche en avril, Federica Brignone «ne sait pas» si elle pourra skier cet hiver. Mais l'Italienne veut «donner son maximum» pour participer aux JO 2026 à domicile.

Federica Brignone : pas facile de se remettre d'un grave accident.
Federica Brignone : pas facile de se remettre d'un grave accident.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.10.2025, 10:41

«Je ne sais pas si je vais faire la saison ou pas. Je n'ai pas cette réponse», a-t-elle affirmé lors d'un point presse organisé chez son équipementier à Saint-Jean-de-Moirans, en Isère. «Je vais donner mon maximum, mais je ne suis pas prête à skier encore», a ajouté l'Italienne.

«Je donne le meilleur de moi-même». Federica Brignone espère revenir en compétition cet hiver

«Je donne le meilleur de moi-même»Federica Brignone espère revenir en compétition cet hiver

Elle avait gagné le classement général de la Coupe du monde et été sacrée championne du monde en géant l'hiver dernier. Federica Brignone avait subi une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche en avril lors des Championnats d'Italie, sa dernière course de la saison.

Grave accident

«Vu la gravité de l'accident, ce n'était même pas dit que je puisse de nouveau skier ou marcher correctement dans ma vie. Donc ce que je fais, c'est déjà bien», a relativisé l'athlète âgée de 35 ans. «Mais mon objectif est plus haut: je veux refaire tout ce que j'aime, être une skieuse à 100%.»

Ski alpin. Gravement blessée, Federica Brignone joue son va-tout

Ski alpinGravement blessée, Federica Brignone joue son va-tout

Le chemin est encore long pour «Fede», qui a subi une seconde opération fin juillet pour «accélérer» sa convalescence. «J'ai essayé de courir par exemple, mais je ne tiens pas dix minutes, a-t-elle admis. Je ne passe pas un jour sans avoir mal.»

«Vu ce que j'ai eu, j'ai déjà retrouvé un bon niveau mais être une athlète qui veut faire des Jeux olympiques : ce n'est pas encore ça. Mais je travaille très fort pour revenir», a-t-elle ajouté.

Pas besoin des JO

Federica Brignone sait qu'elle ne pourra quoiqu'il arrive pas être à son meilleur niveau lors des JO 2026, qui débutent dans quatre mois chez elle en Italie et où elle devait être une des principales têtes d'affiche. «Je vais donner mon maximum, car je ne veux pas avoir de regrets. Mais c'est déjà sûr que ce sera complètement différent (par rapport à l'hiver dernier) et il faut l'accepter», a-t-elle affirmé.

«Mais je n'ai pas besoin des JO, a ajouté la skieuse qui n'a jamais décroché l'or olympique. Ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est déjà beaucoup plus que ce que j'aurais pu rêver. Je n'ai pas besoin d'être aux JO pour voir qui je suis et ce que je fais dans ce sport.»

Ski alpin. Federica Brignone dans le flou : «Je ne rechausserai les skis que...»

Ski alpinFederica Brignone dans le flou : «Je ne rechausserai les skis que...»

Archive sur Federica Brignone

Ski alpin : Federica Brignone victime d'une grave chute

Ski alpin : Federica Brignone victime d'une grave chute

Federica Brignone (34 ans) a été victime d'une grave chute lors du géant des championnats d'Italie. La skieuse qui a gagné la Coupe du monde cet hiver a subi une double fracture de la jambe gauche.

03.04.2025

