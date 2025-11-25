  1. Clients Privés
Les regrets de Marcel Hirscher «Je ne me présenterai plus au départ sans préparation»

ATS

25.11.2025 - 10:42

Marcel Hirscher peaufine son deuxième retour dans son pays. L'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, qui court pour les Pays-Bas, ne précise pas encore la date de son retour.

Marcel Hirscher laisse planer le doute sur la date de son retour.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

25.11.2025, 10:42

«Le plus tôt sera le mieux. Ce que je ne ferai plus, c'est me présenter au départ sans préparation comme l'année dernière à Gurgl», a déclaré le skieur de 36 ans dans l'émission «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sur ServusTV, comme l'a rapporté l'agence de presse autrichienne apa.

Hirscher a rappelé comment il était revenu l'année dernière après cinq ans et demi d'absence et s'était déchiré le ligament croisé peu de temps après. Cette fois-ci, il veut procéder avec plus de prudence: il ne reviendra que «si je suis à peu près compétitif, si tout va bien, de sorte qu'une qualification pour la deuxième manche soit envisageable.»

«Encore du travail»

Depuis fin septembre, Hirscher s'entraîne à nouveau sur la neige, et début novembre, il a effectué ses premières séances dans l'environnement de la Coupe du monde. Lors de l'entraînement à Sölden, il lui aurait manqué 2,5 secondes. «J'ai encore un peu de travail», a-t-il déclaré.

Malgré tout, il sent des progrès: «Je me sens beaucoup plus à l'aise que l'année dernière. C'est bien de pouvoir à nouveau tailler quelques courbes. Est-ce que cela suffira pour skier vite, je n'en sais rien – ce sera très difficile.»

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Le matériel lui donne également encore du fil à retordre. Le slalom est devenu «une bataille de matériel»: «On remarque quelles marques et quels réglages fonctionnent bien le jour J.»

Hirscher cite Madonna di Campiglio le 7 janvier comme date possible de retour – un mois avant les Jeux olympiques. Le spécialiste du slalom évalue sobrement ses chances d'un retour réussi: «Le temps ne s'est pas arrêté. En tant que sportif professionnel, je suis déjà plutôt un modèle de fin de série.»

Marcel Hirscher, c'est qui ?

Marcel Hirscher, c'est qui ?

Mais qui est la légende du ski alpin qui fait son retour cette année ?

24.10.2024

