Marcel Hirscher peaufine son deuxième retour dans son pays. L'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde, qui court pour les Pays-Bas, ne précise pas encore la date de son retour.

Marcel Hirscher laisse planer le doute sur la date de son retour. IMAGO/Sports Press Photo

«Le plus tôt sera le mieux. Ce que je ne ferai plus, c'est me présenter au départ sans préparation comme l'année dernière à Gurgl», a déclaré le skieur de 36 ans dans l'émission «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sur ServusTV, comme l'a rapporté l'agence de presse autrichienne apa.

Hirscher a rappelé comment il était revenu l'année dernière après cinq ans et demi d'absence et s'était déchiré le ligament croisé peu de temps après. Cette fois-ci, il veut procéder avec plus de prudence: il ne reviendra que «si je suis à peu près compétitif, si tout va bien, de sorte qu'une qualification pour la deuxième manche soit envisageable.»

«Encore du travail»

Depuis fin septembre, Hirscher s'entraîne à nouveau sur la neige, et début novembre, il a effectué ses premières séances dans l'environnement de la Coupe du monde. Lors de l'entraînement à Sölden, il lui aurait manqué 2,5 secondes. «J'ai encore un peu de travail», a-t-il déclaré.

Malgré tout, il sent des progrès: «Je me sens beaucoup plus à l'aise que l'année dernière. C'est bien de pouvoir à nouveau tailler quelques courbes. Est-ce que cela suffira pour skier vite, je n'en sais rien – ce sera très difficile.»

Le matériel lui donne également encore du fil à retordre. Le slalom est devenu «une bataille de matériel»: «On remarque quelles marques et quels réglages fonctionnent bien le jour J.»

Hirscher cite Madonna di Campiglio le 7 janvier comme date possible de retour – un mois avant les Jeux olympiques. Le spécialiste du slalom évalue sobrement ses chances d'un retour réussi: «Le temps ne s'est pas arrêté. En tant que sportif professionnel, je suis déjà plutôt un modèle de fin de série.»