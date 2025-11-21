L'Américaine Breezy Johnson, sacrée championne du monde l'hiver dernier, s'attend à vivre «la course la plus relevée de l'histoire» aux Jeux olympiques 2026. La descente féminine aura lieu à Cortina d'Ampezzo.
«Je pense que ce sera la course la plus relevée de l'histoire. Nous skions là-bas tous les ans, c'est la piste favorite de beaucoup de skieuses et le tout sera relevé par la pression des JO», a-t-elle expliqué à l'AFP en marge d'un stage d'entraînement cette semaine à Copper Mountain, dans le Colorado.
La spectaculaire piste «delle Tofane» domine Cortina d'Ampezzo, perle des Dolomites, où auront lieu les épreuves de ski alpin féminin des Jeux olympiques d'hiver. «Le but d'une descente, c'est que la skieuse épouse la pente de la montagne. Cortina en est l'exemple parfait», ajoute Breezy Johnson, 29 ans et qui fera partie des favorites pour l'or après son sacre mondial en février 2025 à Saalbach (Autriche).