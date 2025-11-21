  1. Clients Privés
Descente des JO 2026 «La course la plus relevée de l'histoire», prédit Breezy Johnson

ATS

21.11.2025 - 09:59

L'Américaine Breezy Johnson, sacrée championne du monde l'hiver dernier, s'attend à vivre «la course la plus relevée de l'histoire» aux Jeux olympiques 2026. La descente féminine aura lieu à Cortina d'Ampezzo.

Keystone-SDA

21.11.2025, 09:59

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

«Je pense que ce sera la course la plus relevée de l'histoire. Nous skions là-bas tous les ans, c'est la piste favorite de beaucoup de skieuses et le tout sera relevé par la pression des JO», a-t-elle expliqué à l'AFP en marge d'un stage d'entraînement cette semaine à Copper Mountain, dans le Colorado.

La spectaculaire piste «delle Tofane» domine Cortina d'Ampezzo, perle des Dolomites, où auront lieu les épreuves de ski alpin féminin des Jeux olympiques d'hiver. «Le but d'une descente, c'est que la skieuse épouse la pente de la montagne. Cortina en est l'exemple parfait», ajoute Breezy Johnson, 29 ans et qui fera partie des favorites pour l'or après son sacre mondial en février 2025 à Saalbach (Autriche).

Mondiaux de Saalbach. Lara Gut-Behrami éliminée mais «chanceuse», Breezy Johnson sacrée en descente

Mondiaux de SaalbachLara Gut-Behrami éliminée mais «chanceuse», Breezy Johnson sacrée en descente

