De retour sur le circuit de la Coupe du monde, Lindsey Vonn sait déjà quand elle arrêtera. L'Américaine souhaite aller jusqu'en février 2026 et les JO de Milan-Cortina.

Keystone-SDA ATS

Celle qui a 40 ans va donc skier encore une année et tenter d'aller chercher une quatrième médaille olympique. La championne olympique de descente 2010 à Vancouver estime qu'elle a ses chances à Cortina sur l'une de ses pistes favorites.

«Je n'irai pas au-delà, a déclaré la quadragénaire dans une interview à l'agence de presse AP. Ce serait une excellente manière de boucler la boucle. J'espère que j'y arriverai.»

Vonn a fait son retour en Coupe du monde en décembre à St-Moritz après presque six ans de pause. Malgré cette longue absence et une prothèse au genou droit, elle a affiché un excellent niveau, notamment à St-Anton en prenant la 6e place en descente et la 4e en Super-G.

Jeudi lors du premier entraînement de la descente à Cortina, Vonn a chuté mais elle n'a subi que quelques égratignures selon ses dires.