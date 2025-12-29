  1. Clients Privés
Tollé à Semmering «Cela ne pouvait pas se passer ainsi» - Swiss-Ski a douté du succès de Shiffrin !

Luca Betschart

29.12.2025

Mikaela Shiffrin a remporté son cinquième slalom de la saison dimanche soir à Semmering. Cependant, ce nouveau triomphe de la reine du virage court a suscité une petite polémique à tel point que Swiss-Ski voulait déposer un protêt. En effet, la Fédération helvétique a estimé que l’Américaine a été autorisée à voir le tracé de la deuxième manche plus longtemps que ses concurrentes.

Mikaela Shiffrin est invaincue cette saison en slalom.
Mikaela Shiffrin est invaincue cette saison en slalom.
Photo : Keystone

Luca Betschart

29.12.2025, 10:15

29.12.2025, 14:33

Le slalom nocturne de Semmering a donné matière à discussion. D'une part, en raison des conditions de piste précaires qui ont entraîné d'énormes retards de temps et un taux d'abandon record dès la première manche. En effet, pas moins de 39 skieuses sur un total de 79 ont été éliminées lors de la première manche, dont l’espoir Giada D'Antonio, âgée de 16 ans seulement.

Elle secoue le ski alpin !. À seulement 16 ans, la «Shakira du ski» va «réaliser son rêve»

Elle secoue le ski alpin !À seulement 16 ans, la «Shakira du ski» va «réaliser son rêve»

D'autre part, une irrégularité lors de l'inspection de la deuxième manche a fait sensation, car le jury de course a décidé à la dernière minute de modifier légèrement le tracé. A ce moment-là, la plupart des skieuses avaient déjà terminé leur reconnaissance, à l'exception de Dzenifera Germane et Mikaela Shiffrin.

Selon plusieurs médias, c'est justement Shiffrin qui s'est plainte du passage concerné et a incité le jury à effectuer cette modification. Concrètement, l’endroit en question était un virage qui aurait été trop dangereux en raison des mauvaises conditions de la piste.

Conséquence : Shiffirn et Dzenifera ont obtenu du jury, contrairement à leurs concurrentes, un quart d'heure supplémentaire pour la reconnaissance et ont ainsi échappé à la disqualification normalement prévue pour une reconnaissance trop longue.

Semmering. Mikaela Shiffrin s'impose d'un souffle devant Camille Rast !

SemmeringMikaela Shiffrin s’impose d’un souffle devant Camille Rast !

Compréhensible

«J'ai discuté avec le jury après la course, car nous perdons ce slalom pour 9 centièmes», explique l'entraîneur en chef des femmes Beat Tschuor à la SRF. «Ils ont donné plus de temps de reconnaissance à ces deux athlètes et cela leur a donné un avantage. J'ai voulu me renseigner pour savoir si nous devions déposer un protêt.»

Les responsables lui auraient alors expliqué leur démarche de manière compréhensible. «Une protestation aurait été rejetée», selon Tschuor, qui explique : «Pour moi, il était important de donner un signal que cela ne pouvait pas se passer ainsi et que cela devait être juste pour tous. Que ceux qui siègent dans ces instances sachent aussi de quoi il s'agit et que l'on soit conscient des conséquences. Je suis clairement d'avis que les courses doivent être décidées sur la piste.»

Archive sur le ski alpin

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

