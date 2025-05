«J'ai compris qu'aux Jeux olympiques arrive toujours l'imprévu», a indiqué à l'AFP Mikaela Shiffrin. La star du ski alpin américain disputera ses quatrièmes JO à Cortina d'Ampezzo (Italie) l'année prochaine, pour lesquels elle était en tournage mercredi avec le diffuseur NBC à Los Angeles.

Mikaela Shiffrin était passée à côté de ses Jeux olympiques en 2022 en Chine. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Shiffrin, deux fois sacrée à Sotchi (slalom, 2014) puis à Pyeongchang (géant, 2018), avait connu une grande désillusion à Pékin en 2022 (aucune médaille, trois abandons). L'Américaine âgée de 30 ans aux 101 victoires en Coupe du monde a été éloignée du circuit pendant deux mois et demi l'hiver passé, avoir avoir subi une profonde entaille au niveau de l'abdomen en novembre 2024. Entretien.

Mikaela Shiffrin, vous vous êtes battue pour revenir pendant la saison après votre blessure. Avez-vous désormais retrouvé de la sérénité pour vous préparer ?

«On n'a pas forcément eu l'impression de se presser pour mon retour, même si j'avais le sentiment de devoir battre un chrono. Si je n'avais pas pu revenir à temps pour les Championnats du monde (à Saalbach en Autriche en février, une médaille d'or en combiné par équipe), je ne serais pas revenue de la saison. Même s'il y avait des problématiques de classement, heureusement j'ai pu rester de justesse dans les 30 meilleures en slalom géant, ça m'aidera en début d'année prochaine. Je suis heureuse d'avoir le temps désormais de m'entraîner, de skier, de retrouver de bonnes sensations en géant, de pouvoir skier vite dans cette discipline. Il y a toujours un équilibre à trouver. On n'a jamais l'impression d'avoir assez de temps sur les skis, auquel cas il faut aller en Amérique du Sud ou sur les glaciers, mais alors on n'a pas assez le temps de construire une base physique solide en salle de gym. Il faut faire des choix.»

Avec toute votre expérience olympique, savez-vous comment aborder les Jeux de Milan-Cortina en 2026 ?

«J'ai vécu toutes sortes d'expériences olympiques... Et je continue d'apprendre. J'ai compris qu'aux Jeux olympiques arrive toujours l'imprévu. Je croyais avoir tout vu après la Corée du Sud (un titre en géant mais une déception en slalom), puis Pékin est arrivé et a changé tout ce que je pensais savoir des JO. Ça m'a montré comment cet événement pouvait être difficile et bouleversant quand les choses tournent mal. Et en même temps, Alex (Kilde, son compagnon norvégien) avait connu un succès incroyable aux Jeux. Donc j'ai aussi compris que quand ça allait mal pour moi, ça pouvait bien se passer pour les autres. Donc ça va aller. Je pense que la meilleure approche c'est que je fasse de mon mieux, je vais me préparer, m'entraîner pour être prête. Puis on verra bien ce qu'il s'y passe.»

Est-ce que cela reste l'événement que vous attendez le plus ?

«Oui j'y pense, je le vois comme un gros événement, mais j'ai surtout hâte de vivre le chemin qui y mène. J'ai hâte de concourir de nouveau sans avoir cette sensation de revenir de blessure, de débuter la saison avec une certaine fraîcheur, de faire table rase. Et il y aura tellement de choses avant les Jeux olympiques...»

Pour ne rien gâcher, la compétition aura lieu à Cortina d'Ampezzo...

«C'est un endroit magnifique, que l'on connaît bien en ski alpin. C'est agréable de se rendre à un endroit qui nous est familier. On peut regarder le programme des Jeux et comprendre à quoi cela va ressembler. Je dirais que c'est presque comme à la maison, tellement je passe de temps en Europe depuis des années.»

*Propos recueillis par Robin Gremmel