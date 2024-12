Près de six ans après sa retraite, Lindsey Vonn fait son retour en Coupe du monde ce week-end à Saint-Moritz. A 40 ans, l'Américaine est déterminée à repousser ses limites. Une articulation artificielle du genou la fait rêver, le risque l'accompagne.

Lindsey Vonn avait le sourire le week-end dernier à Beaver Creek.

Ses 82 victoires en Coupe du monde, ses deux titres de championne du monde à Val d'Isère (2009) et son titre olympique de descente à Whistler (2010) sont déjà bien loin. Mais le rayonnement de l'ancienne «Speed Queen», avec ses deux pompons en fausse fourrure duveteuse sur son bonnet comme marque de fabrique, est resté intact.

Jamais des courses de seconde zone de la FIS n'avaient attiré autant l'attention que celles de Copper Mountain il y a deux semaines, rarement la fédération américaine de ski n'avait dû répondre à autant de demandes d'interviews que ces dernières semaines et maintenant avant les courses de Saint-Moritz.

2127 jours après sa retraite, Lindsey Vonn a regoûté à la compétition à Copper. Une semaine plus tard, elle a pris le départ à Beaver Creek en tant qu'ouvreuse, et elle s'apprête maintenant à faire son véritable retour lors des super-G de St-Moritz, samedi (10h30) et dimanche (11h00).

«Plus forte que lorsque j'avais vingt ans»

On pense Lindsey Vonn capable de signer de nouveaux exploits. Par exemple d'augmenter de six ans le record de la skieuse la plus âgée à se retrouver sur un podium en Coupe du monde. Peut-être pas encore lors de son retour en Engadine, mais plus tard dans la saison.

Le fait que Lindsey Vonn ait déjà réalisé en tant qu'ouvreuse un chrono qui l'aurait placée dans le top 10 en descente à Beaver Creek plaide en sa faveur. Comme le fait que ses douleurs chroniques au genou appartiennent au passé, grâce à l'apport de cette articulation partiellement artificielle. «Peu de temps après l'opération, j'ai pu refaire des choses que je ne pouvais plus faire auparavant à cause de douleurs trop fortes», dit-elle.

L'ex-rivale de Vonn, Tina Weirather, ainsi que Marc Berthod, se montrent également impressionnés par l'Américaine dans leur «podcast au bord des pistes». Ses performances à Beaver Creek ont été «extrêmement fortes». Vonn skie «vraiment, vraiment bien, même mieux qu'avant sa retraite en 2019 et plutôt à nouveau comme à l'époque où elle nous rendait folles avec sa domination», estime Weirather.

Lindsey Vonn elle-même, qui ne ressent enfin plus de douleurs au genou, déborde d'énergie: «Lors de ma retraite, je n'en pouvais tout simplement plus physiquement. Cela a changé, mon corps a été rafistolé. Maintenant, je peux à nouveau, donc je veux à nouveau. C'est merveilleux, je me sens plus forte qu'au milieu ou à la fin de ma vingtaine.»

Le ligament d'Hirscher n'a pas tenu

Après Marcel Hirscher, c'est une deuxième légende vivante du ski qui sort cet hiver de sa retraite sportive. Le néo-Néerlandais, âgé de 35 ans, doit déjà déchanter. Début décembre, il s'est déchiré les ligaments croisés à l'entraînement. «J'en ai peut-être définitivement fini avec mon voyage», a-t-il déclaré. Reste à savoir s'il osera un nouveau retour après sa première blessure grave.

Le risque de blessure est encore plus grand pour Lindsey Vonn. L'Américaine n'a pas seulement cinq ans de plus que Hirscher, elle s'aligne dans les disciplines de vitesse, où le risque de blessure est bien plus grand. De plus, elle se retient rarement dans sa quête de centièmes, et son corps a été bien plus touché que celui de Hirscher au cours de sa première carrière.

Contrairement à Marcel Hirscher, qui a choisi de s'arrêter après la saison 2018/19, Lindsey Vonn a été pratiquement contrainte par son corps de prendre sa retraite. Elle s'était battue tant bien que mal aux Mondiaux 2019 après une nouvelle blessure, une déchirure du ligament externe de son genou droit particulièrement malmené.

«Je vais avoir mal pour toujours. Mes genoux sont endommagés de manière permanente. Je n'ai plus de cartilage ni de ménisque, mais des clous, des vis et des plaques de métal dans mon corps», avait-elle déclaré après avoir remporté le bronze de la descente lors de sa dernière course en date.

Plus qu'un coup de pub

Près de six ans plus tard, le soleil brille à nouveau dans le monde de Lindsey Vonn. Ce qui est un coup de publicité pour le monde du ski doit devenir plus que cela pour l'Américaine. A 40 ans, l'ancienne «Speed Queen» se voit capable de faire plus que simplement participer: «Participer n'est pas mon objectif. Mon plan est clairement de revenir là où j'en étais avant. Je sais ce que je peux faire si mon corps joue le jeu. Et cette pièce en titane dans le genou fonctionne plutôt bien».

Lindsey Vonn est la première à tenter l'expérience d'un genou partiellement artificiel. «Certains disent que je suis folle, mais ce n'est pas vrai. J'ai vraiment bien réfléchi à la question. Je suis déterminée et je n'ai pas peur de me donner à 110%, comme avant, et de tout faire pour réussir». Il lui faudra peut-être quelques courses pour retrouver la confiance, «mais je vais de plus en plus vite, de plus en plus fort. Cela me stimule énormément.»