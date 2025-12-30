Le fair-play bafoué ? «C’est brutal et franchement difficile à regarder» - Shiffrin règle ses comptes !

La victoire de Mikaela Shiffrin au slalom de Semmering a eu un arrière-goût d'inachevé dimanche, car elle a pu inspecter le tracé de la deuxième manche plus longtemps que ses concurrentes. Swiss-Ski a même envisagé de déposer un protêt contre l'Américaine. Remontée, Shiffrin se défend de ces accusations.

Mikaela Shiffrin a dû se défendre après son succès lors du slalom de Semmering. ats

Jan Arnet Jan Arnet

La dernière course de Coupe du monde de l'année 2025 fournit encore une fois beaucoup de sujets de discussion. Dimanche, à l’occasion du slalom de Semmering, 39 skieuses sur un total de 79 ont été éliminées lors de la première manche. Après cette hécatombe, la direction de course a réagi avant la deuxième manche et a légèrement modifié le parcours à la dernière minute, alors que la plupart des athlètes avaient déjà terminé leur reconnaissance.

Les exceptions : Dzenifera Germane et Mikaela Shiffrin, qui ont obtenu un quart d'heure supplémentaire pour leur reconnaissance. «Cela leur a donné un avantage», a pesté l'entraîneur en chef des skieuses helvétiques Beat Tschuor après l’épreuve. Pour rappel, Shiffrin, seulement quatrième après la 1ère manche, a remporté la course avec neuf centièmes d’avance sur Camille Rast.

Swiss-Ski a même envisagé de déposer un protêt avant de se raviser. «Pour moi, il était important de donner un signal que cela ne pouvait pas se passer ainsi et que cela devait être juste pour tous», a encore précisé Tschuor.

Shiffrin se défend

Dans un post instagram Mikaela Shiffrin a réagi à la polémique et s’est défendue. «Malheureusement, cette course n'a pas été une belle image de notre sport. Une combinaison de décisions et de préparation du tracé au cours de la semaine a conduit à une piste très instable», écrit la skieuse de 30 ans. «Il était même devenu très difficile de faire la reconnaissance de la piste et pour de nombreuses athlètes qui ont pris le départ plus tard, c'était presque dangereux».

Et d'ajouter : «J'ai parlé avec plusieurs athlètes à l'arrivée, qui étaient frustrées, bouleversées et même effrayées lorsqu'elles se sont retrouvées au départ et ont vu ce qu'elles avaient devant elles». Selon la fiancée d’Alexander Aamodt Kilde, la sécurité a été un gros problème, comme en témoigne le taux d'échec élevé de près de 50%. «On m'a dit que c'était le taux d'élimination le plus élevé depuis 1999», a encore déclaré Shiffrin.

Dans son long texte, Shiffrin a aussi demandé que les athlètes, la FIS et les entraîneurs collaborent mieux afin de rendre les courses plus sûres et plus équitables : «44 abandons en deux manches, ce n'est pas divertissant, c'est brutal et franchement difficile à regarder».

Sécurité menacée

Selon Shiffrin, l'adaptation du parcours lors de la deuxième manche est un autre exemple d'une situation où l'on a agi de manière réactive plutôt que proactive. La modification apportée par la FIS était nécessaire pour des raisons de sécurité, se défend celle qui a remporté 106 succès en Coupe du monde.

«Mais cela aurait dû être clarifié avant l'ouverture de la reconnaissance et non pas pendant que les athlètes inspectaient déjà le parcours, ce qui a entraîné de la confusion, des retards dans l'inspection et des questions sur l'équité», a lancé Shiffrin. «Il ne s'agissait pas de prendre un avantage. Il aurait simplement fallu le reconnaître plus tôt pour que tout le monde puisse inspecter le même parcours correct», a-t-elle encore soufflé.

La championne a également annoncé qu'elle continuerait à s'exprimer dans les situations où la sécurité est menacée. «J'espère que les discussions qui suivront aboutiront à des améliorations constructives», a conclu la native de Vail.

