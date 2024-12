Marcel Hirscher s'est déchiré le ligament croisé du genou gauche lors d'un entraînement de géant lundi à Reiteralm, en Autriche. Sa saison et son retour à la compétition sont brutalement interrompus.

ATS Clara Francey

L'Autrichien, qui concourt désormais pour les Pays-Bas, a confirmé mardi sa blessure en publiant sur Instagram une vidéo de l'incident. Le skieur de 35 ans a glissé lors d'un virage à droite. Il n'est pas tombé mais s'est immédiatement saisi de son genou gauche.

«La dernière course de la saison. Ce qui reste, c'est l'amour du ski», a écrit Hirscher sur le réseau social. Dans un communiqué publié par son équipe, il ajoute: «Le ligament croisé est parti, le projet est terminé». Le texte précise que l'homme aux 67 victoires en Coupe du monde a rapidement été opéré avec succès.

La fin, cette fois ?

«Pour la première fois, je vis de près la douloureuse question des ligaments croisés, que tant d'autres ont déjà dû traverser. Il reste que ces huit mois ont été intenses et que je me suis beaucoup amusé», peut-on lire dans le communiqué. «Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette incroyable aventure et qui m'ont accompagné. Peut-être que mon voyage est enfin terminé», conclut-il.

Hirscher avait fait son retour en Coupe du monde ces dernières semaines, quatre ans après avoir annoncé sa retraite. L'octuple vainqueur du gros globe de cristal s'est classé 23e lors de sa première course, le géant de Sölden en octobre. En slalom, il ne s'est pas qualifié pour la deuxième manche à Levi et a été éliminé en première manche à Gurgl.